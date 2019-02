V Teplicích se cítil odstrčený, teď může Čmovš kralovat po Královi

„Pro mě se nic nemění. Když jsem byl zdravý, vždycky jsem měl motivaci, abych mohl hrát. Někdy se to povedlo, někdy ne. Pokračuju jen v tom, co dělám celou dobu,“ tvrdí 28letý obránce, který má sice jen 36 ligových startů, jenže zkušenosti sbíral v Nizozemsku, Bulharsku, Indii a Rumunsku.

Jak vnímáte, že se uvolnilo jedno místo ve stoperské dvojici?

Každý nad tím určitě přemýšlí. Na druhou stranu Alex pro nás byl důležitý, hrál dobře, dařilo se mu. Uvidíme, jak si bez něj poradíme.

Čím byste ho mohl nahradit vy?

Taky jsme my dva spolu něco odehráli. On byl typologicky jiný než my všichni stopeři. Alex byl tahový, rád vyvážel balon, to my nikdy až tak moc nedělali. Což neznamená, že bude nějaký problém a že nám to bez něj nepůjde.

Nechcete taky vyvážet míče?

Někdo má jinou přednost, někoho to zase víc táhne dopředu. Což je vždycky jednodušší pro stopera,který nehraje přes nohu. Záleží i podle soupeře, někdy to jde, jindy ne. Prostě tahle varianta existuje a měl by to každý vzít na sebe.

Vás oživil nový trenér Stanislav Hejkal. Cítíte to taky tak?

Snažil jsem se být připravený celou dobu. Předtím to z nějakých důvodů nešlo. Když se změnil trenér, konkrétně mně to pomohlo.

Trenér Hejkal vás chválil, jenže pak vás zabrzdilo vyloučení.

Za to si člověk může trošku sám, do všeho jdu naplno. Přišel trest, nedalo se nic dělat. Chápu, že pak jsme měli dobré výsledky a já se do sestavy nevrátil a třeba na Spartě jsem chyběl. Bral jsem to pokorně. Snažil jsem se být připravený.

Vyloučený jste byl na Slovácku. Co se vám honilo hlavou?

Co k tomu říct, naštvaný jsem byl. Ale to je fotbal. Nestalo se to poprvé, párkrát se mi to už povedlo. Člověk to musí pustit z hlavy.

Pod trenérem Šmejkalem jste na podzim nedostal šanci. Bralo vám to přece jen chuť?

Určitě. Na každého padne deka, když se cítí malinko odstrčený. Jedna věc je, že člověk nehraje, druhá věc je, jaký je tréninkový proces, když v sestavě není. A to se pod panem Hejkalem rapidně změnilo. Pro všechny kluky, i ty, co nehrají nebo jsou na hraně, je to teď příjemné. Předtím člověk neměl tolik kvalitního tréninku jako nyní.

Čím to podle vás je?

Musíte se zeptat trenéra, ať vám odpoví. Všichni hráči jsou teď připraveni do zápasu na stejné úrovni. Je tady jako asistent pan Drsek, který vede skupinu hráčů, co zrovna nejsou v prvním týmu. A ta příprava je prostě kvalitní pro každého.

Pavel Drsek má podle kouče Hejkala hodně prostoru. Je to tak?

Zažívám to v Čechách poprvé. Už na začátku, když přišel trenér Hejkal, řekl, že nebudeme používat slovo asistent. Že je to plnohodnotný trenér. Oba se do toho aktivně zapojují, vedou tréninky, mluví s hráči. To je asi největší změna.

Jak na mužstvo působí Hejkal?

Byl to nový impulz. Začalo se trénovat víc s balonem, není takového běhání na sucho. Zatím to má pozitivní vliv na všechno. Potřebujeme mít silnou kabinu, každého hráče připraveného. Sezona je dlouhá, přijdou zranění, karty a každý musí zvládnout naskočit. Což je jednodušší, když jsou tréninky kvalitní. Pak rotace není téměř poznat.