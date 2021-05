Teplice chtějí zamezit hazardu s Příbramí. Záchranu chceme už teď, hlásí

„Minule s Českými Budějovicemi jsme vítězstvím udělali velký krok. Věřím, že výkon z druhého poločasu nás směrem ke Karviné nakopne a dodá sebevědomí. Jedeme tam plně soustředění, abychom už tenhle zápas zvládli za tři body a zajistili si záchranu,“ burcuje na klubovém webu teplický asistent trenéra Josef Dvorník.

Karviná je v klidném středu a výměna trenéra jí evidentně prospěla. Minule dokázala doma uhrát remízu 1:1 s mistrovskou Slavií.

„Zpět v Karviné je Jožka Weber, takže si myslím, že dlouhodobém horizontu půjdou nahoru. Nyní jsou její výsledky takové nahoru dolů, mají výhodu v tom, že umí hrát v různých rozestaveních, takže uvidíme, jak to pojmou nyní doma. Poslední zápas na Slavii zvládli výborně,“ smekl Dvorník.

Pokud patnácté Teplice vyhrají, budou slavit záchranu bez ohledu na výsledek šestnácté Příbrami, která hostí Pardubice. Konkurenty v honbě za udržením dělí pět bodů a v posledním kole se utkají spolu na teplických Stínadlech. Bude-li náskok sklářů po neděli tříbodový, budou si moct dovolit s Příbramí prohrát o dva góly, neboť první duel vyhráli 3:1 a mají lepší celkové skóre. Pokud náskok bude menší, vítěz bere vše. Jakákoli ztráta Příbrami v zápase s Pardubicemi znamená její sestup a teplickou úlevu.

Spoléhat na výsledek Příbrami a hlavně nechávat záchranu do posledního kola skláři nechtějí. „Příbram má docela zajímavé závěry vždycky, takže mě nepřekvapuje, že se zvedla. Ale když už je to takhle, věřím, že vyhrajeme v Karviné a Příbrami nedáme čuchnout,“ přeje si záložník Lukáš Mareček.

Teplický trenér Radim Kučera tvrdí, že důležité bude, jak jeho tým zvládne stres. „Teď už je to o psychice, o tlaku, o nervech, o detailech. Příbram vstala z mrtvých, dostala nás pod tlak, my pak zase ji tím, že jsme porazili Dynamo. Nechceme hazardovat a nechávat to na poslední kolo, karty teď držíme my a chceme to uhrát už v Karviné. Ukazuje se, co jsme říkali před třemi měsíci po remízách – že každý bod je důležitý.“

Zápas v Karviné jako hlavní píská Jan Machálek, VAR na utkání nebude přítomen.