Teplický univerzál Kučera: Ukázali jsme lidem, že v nás něco je

„Nevybavuji si moc zápasů, které bychom doma otočili. Jsem nadšený, že s Jabloncem se nám to povedlo,“ uvedl mazák, jehož trenér opět vysunul z obrany do zálohy.

Mohlo vám pomoct, že jste na Slavii šetřili síly? Po debaklu 0:6 jste to od fanoušků slízli.

Když budu spekulovat a zahraji si na chytrého, tak se nám to v Edenu nepovedlo, ale nikdo asi nečekal, že tam vyhrajeme. A teď jsme porazili Jablonec a máme ze dvou zápasů tři body, za což můžeme být spokojení. Myslím, že za týden si na Slavii nikdo nevzpomene. Mrzí nás to, ale zápasy jdou v rychlém sledu a mohli jsme ten debakl hodit brzy za hlavu, což se povedlo.

Fanklub vyvěsil transparent, že mlčí, aby se šetřil na Spartu.

Že jsou lidi občas nespokojení a třeba pískají, na to mají právo, ale ve finále si musíme pomoct sami v kabině. Respektuju jejich názor, ale je to hlavně pořád o nás.

Vadilo vám, že jste v Edenu nehrál v základní sestavě?

Já osobně byl trochu smutný. Je mi 31 let a nevím, kolikrát si ještě na Slavii zahraju. Pro mě nastoupit v Edenu je svátek. Dostal jsem se tam o půli. Vložených kol nemáme tolik, ale dalo by se říct, že jsme toho třeba využili teď proti Jablonci, možná jsme ve 2. poločase působili fyzicky líp jak oni.

Co ještě vedlo k obratu?

Důrazně jsme si o přestávce vyříkali, jak to nemá být. Ne že bychom v 1. půli propadli, ale bylo to vlažné. Po bouřce v kabině jsme přinesli do hry víc emocí i chuti. Vytvořili jsme větší tlak na jejich obranu, vznikly šance a my si s nimi poradili. Poprvé jsme doma vyhráli a ukázali jsme divákům, že v nás něco je.

Máte osm bodů ze sedmi kol. Jak hodnotíte váš vstup?

Nejsem typ, co by po každém kole sledoval tabulku, protože zajíci se počítají až po honu. Ale osm bodů je dobrých; když do reprezentační pauzy uděláme ještě tři, nemuselo by to být špatné. Trenéři nám po Slavii zdůrazňovali, jak je zápas s Jabloncem důležitý, ale já se snažím nezanášet si hlavu nervozitou. Je pořád začátek sezony.

Zase jste inkasovali po standardce, to je vaše bolest.

Musíme je zlepšit, zase trénovat. Je to o osobní odpovědnosti, když hrajeme osobní obranu. Česká liga je hodně o standardkách, nebál bych se říct, že třetina gólů padne z nich.

Vy jste hrál opět v záloze. Svědčí vám to víc než obrana?

V minulé sezoně jsme měli trošku jiné složení obrany, já v té trojce byl na kraji, kde mi to vyhovuje víc než uprostřed na stoperu. Už na Baníku mě trenér dal do zálohy a zápas se mi docela povedl. Ve středu pole hraju celý život, návyky a zkušenosti tam můžu víc uplatnit. Ale nevadí mi ani hrát v obraně.

Jak vám pomáhá novic Gning? Skóroval v Ostravě i teď.

Je vpředu znát. Škoda jazykové bariéry, je složitější mu vysvětlit, co by to v tu chvíli chtělo. Ale má dva góly, dvě asistence, obránce zaměstnává, vyhraje plno soubojů. Pochvala.

V sobotu hostíte Spartu, jaký to může být zápas?

Já mám tyhle zápasy rád. Ne že není co ztratit, ale můžeme se ukázat jako s Plzní. Třeba to vyjde, třeba to bude jako na Slavii. Přijdou lidi, těším se.