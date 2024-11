Teplický kouč Frťala: Podlehli jsme dojmu, že budeme jako Barcelona

„Možná jsme podlehli dojmu, že budeme hrát jako Barcelona nebo Manchester City, ale takový tým nemáme,“ lomil rukama trenér Zdenko Frťala. „Musíme hrát jednoduše, ať se to divákům líbí nebo nelíbí. Nemáme tým na to, aby si dovolil přehrát soupeře, to je realita. Děláme zkratovitá rozhodnutí, která soupeři většinou trestají.“

Slibný úvod, pak lehkovážné bránění a Chramostův lob přes Ludhu. Po deseti minutách Jablonec vedl a skláři už si ani neškrtli. Přitom chtěli napravit minulé domácí záváhání s Bohemians 1:2.

24 gólů dostaly Teplice v lize, horší je i jen Dynamo.

„Místo abychom opakovaně šli do vedení, tak už jsme po úvodním gólu nebyli nebezpeční pro domácí v útočné fázi a byli jsme nebezpeční sami sobě v defenzivě,“ viděl Frťala. „Jablonci jsme vítězství hodně usnadnili, co se týče obrany, agresivity, soubojů a všech těchto parametrů. Při vší úctě k jeho kvalitám. Přitom není důvod nemít sebevědomí, to je alibi, které nepřijímám. Domácí hráli chytře ze středního bloku a čekali na chyby, kterých se dopouštíme...“

Ofenzivní rejdění Teplic ovlivnila absence zraněných útočníků Gninga a Jásira. „Nechtěl bych se v lize bavit jen o nich, jiní hráči jen mají možnost se ukázat, ale zatím je bohužel neumějí nahradit. Oni potřebují i finální přihrávky. Dnes jsme prohráli 90 procent útočných soubojů, to pak nemůžete myslet na úspěch,“ vytočilo Frťalu. „Je toho hodně negativního, vítězství domácích bylo naprosto zasloužené.“

Snad budou Gning a Jásir po reprezentační pauze,“ doufá Frťala. O tom, jak neškodné Teplice v Jablonci byly, svědčí i hodnocení kouče vítězů Luboše Kozla. Diplomatická slova se mu hledala těžko. „Nechci říct, že to byl pro nás pohodový zápas, ale byl klidný. Jsem rád, že jsme udrželi další nulu vzadu. Je to zasloužené a jasné vítězství. “

Alexis Alegue z Jablonce ve velké šanci před bránou Teplic.

Teplice zůstávají čtrnácté, tedy na barážové příčce. A střed tabulky už jim začíná unikat. V neděli je čeká klíčový domácí duel s českobudějovickým odpadlíkem. „Bude to důležitý zápas i v tom, abychom prolomili domácí prokletí. Tedy spíš domácí neúspěchy, prokletí to určitě není,“ zmínil Frťala ubíjející sérii sklářů na Stínadlech. Od začátku ligy doma porazili jen Liberec, výhry si odtud odvezly Sparta, Karviná, Boleslav, Baník i Bohemka, Dukla tu uhrála remízu 1:1. „Nejde to, ale stoprocentně teď nemám myšlenky na konec, snaha u hráčů je,“ vidí trenér.

Přehlédnout ale nemůže ani chyby, které tým srážejí. „V poli to opticky vypadá, že jsme schopni dostat se k soupeři k vápnu, ale nevystřelíme ze střední vzdálenosti. Soupeři také vědí, do jakého rizika chodí naši stopeři, a dokážou jejich chyby potrestat. Nechci teď nikoho zatracovat, ale zápas s Budějovicemi musí být úplně jiný, a to nejen v ofenzivě. Bez toho, abychom se vyvarovali osobních chyb, to také nepůjde,“ nabádá Frťala.