Víme, že to minule nebylo ke koukání. Zlepšíme to, slibuje kouč Teplic

„To, že je Zlín na dně tabulky, neznamená, že to není kvalitní tým. Naopak má enormně zkušený kádr. Rozhodně do střetnutí nejdeme v roli favorita. Je to ale pro nás další souboj, ve kterém chceme uspět,“ říkal na klubovém webu teplický kouč Zdenko Frťala.

Pod jeho vedením skláři mají výsledky a v tabulce jdou nahoru, trenér si ale přeje i herní posun. Minulá domácí výhra 1:0 nad Pardubicemi byla hodně utrápená. „Jsme si vědomi toho, že naše hra nebyla moc ke koukání. Věřím, že se to zlepší, v tréninkovém procesu na tom pracujeme. Jde hlavně o to, že bez míče se těžko odpočívá. Takže chceme být častěji v držení míče, nemít po jeho zisku zbytečné ztráty. Zároveň si ale uvědomujeme, jak moc důležité utkání to bude,“ zdůrazňuje Frťala.

Nekoukatelnost fotbalu v podání Teplic se dá částečně omluvit právě důležitostí zápasů ve skupině o záchranu. Každá bodová ztráta se už jen těžko napravuje. „Určitě je v tom psychika. Hráči nechtějí nic zkazit, mají odpovědnost vůči domácím fanouškům. Ale přesto si myslím, že je potřeba, aby herní kvalita byla vyšší,“ přeje si trenér.

Poslední Zlín nyní na Teplice ztrácí osm bodů a zbývají 4 kola, pokud tedy skláři v neděli uspějí, soka odříznou a přímý sestup už by jim nehrozil. Ani Zlín se ale nechce s pádem z ligy smířit, naposledy uhrál remízu 1:1 s Jabloncem. „Ještě žijeme, za čtyři kola se může stát cokoliv. Navíc hrajeme vzájemná utkání. Potřebujeme každý bod. Teď přijdou zápasy, které rozhodnou. Naším cílem je baráž,“ říká zlínský kouč Pavel Vrba.

Do teplické branky se i v neděli postaví Filip Mucha, který zaskakuje za potrestaného Tomáše Grigara. Minule přispěl k výhře nad Pardubicemi vychytanou nulou. „Byl to spíš lehčí zápas, na druhou stranu možná jeden z nejdůležitějších, co jsem hrál. Pro nás byly tři body zlaté, bylo to hodně o hlavě, taktická bitva o jednom gólu. Víme, že hra nebyla ideální, ale hlavní je to, že jsme ty body ukopali,“ odfoukl si Mucha.

Proti Zlínu však možná Teplice čeká ještě těžší zkouška. I když se tomu brání, dle postavení v tabulce budou mírný favorit. A navíc vyhrát dvakrát po sobě doma nebývá lehké ani pro silnější týmy. „Zlín hraje o život, přijede bojovat o body. My víme, že si můžeme tím zápasem pomoct, dostat se do klidnějších vod. Bude to ještě těžší než proti Pardubicím, ale chceme výhru potvrdit další výhrou!“ přeje si Mucha. Start zápasu je v neděli v 15 hodin.