Teplický Frťala bere Gninga zpět: Vyříkáme si to, není snadné být v jeho kůži

„Jsme nastavení tak, jak jsem avizoval před jednáním s Poláky,“ zmínil trenér Zdenko Frťala klub z Lodže, v němž Senegalec neprošel zdravotní prohlídkou. Odhalila problém s koleny. „Předem jsem říkal, že kdyby to nevyšlo, není důvod s ním nepočítat. Zachoval se, jak by se zachovala spousta hráčů.“

Nejlepšímu střelci sklářů, který dal letos pět gólů, vyprší po sezoně smlouva. Novou podepsat odmítl. Jeho agent Daniel Chrysostome podle vedení klubu na Teplice nemístně tlačil, aby ho pustily do Lodže.

„Není jednoduché být v jeho kůži. Věřím, že si některé věci vyříkáme a vrátí se do kabiny,“ prohlásil trenér Frťala smířlivě. I teplický obránce Dalibor Večerka mluvil stejně: „Podle mě to nemá snadné. Určitě za tím byly nějaké okolnosti. Uvidíme, co nám řekne.“

Prohlášení Abdallaha Gninga o roztržce s fotbalovými Teplicemi.

Teplice už dvakrát po sobě neskórovaly, na jaře ve čtyřech zápasech daly jen dva góly. A to v zápasech, v nichž šestadvacetiletý Gning nastoupil, byť on střelcem nebyl. „Trápí nás ofenziva, v níž nejsme natolik hladoví a důrazní. To je momentálně náš největší problém,“ cítí Frťala.

Zatím to nezměnil ani Radek Šiler, nejčerstvější novic ze Sparty. Dvacetiletý junák teprve do první ligy nakukuje, proti Plzni i Ostravě zvládl zhruba půlhodinu. „Je u nás krátce. Je u něj vidět, že není zatížený tím, o co hrajeme. Je mladý hráč, který moc zkušeností nemá. Každá minuta na hřišti, kterou dostane, je pro něj důležitá. Věřím, že postupem času bude jeden z těch, který bude naši ofenzivu zkvalitňovat.“

Teplice, jež kvůli zranění brankářské dvojky Luďka Němečka angažovaly Matouše Trmala na hostování z Mladé Boleslavi, favority umí podusit. Doplácejí však na užší kádr.

„Pracuji s kluky, kteří mají touhu za Teplice udělat maximum. Že soupeři jako Sparta, Slavia, Baník a další mají ekonomickou sílu, můžeme jen respektovat. A to nemluvím o tom, jak mají kvalitní týmy,“ řekl Frťala. „My je trápíme, držíme s nimi krok, ale bohužel nezískáváme body. Nedáme góly, když se zápasy lámou, a když ztrácíme, nemáme tolik kvality, abychom dokázali zápasy zdramatizovat.“