Červený koberec, buřinky. Fandové Teplic bavili, hráči za Pastrňáky nešli

„Remízy si nesmírně vážíme, protože bodovat na Spartě se vám nepovede každý den,“ povídal po utkání trenér Zdenko Frťala, kterému tepličtí kotelníci věnovali transparent s nápisem Zdeno, díky! Kouč sklářů jim totiž ze svého koupil dvacet lístků.

Jelikož Sparta slavila 131. narozeniny, zápas povýšil do atraktivnější kategorie a cena vstupenek do sektoru hostů narostla na 600 a 700 korun. Tepličtí fanoušci svoji nevoli nad drahotou vyjádřili vtipným happeningem, řada z nich dorazila v oblecích, aby ukázali, že z fotbalu se stala luxusní záležitost.

Sparta později svoji chybu uznala a zavázala se v rámci dobrých vztahů s Teplicemi, že za každého hostujícího diváka pošle pět stovek do Nadačního fondu FK Teplice.

Než z lázeňského města vyrazila do metropole výprava Tepličáků, jak si vlajkonoši žluto-modrých říkají, čekal na každého účastníka zájezdu welcome drink. Šampaňské.

Z autobusu na Letné vystupovali do sektoru hostů po červeném koberci. V kotli pak rozhazoval „peníze“ arabský princ v dišdaši, přes nějž si oblékl sako. Řada mužů si na hlavu nasadila buřinky nebo cylindry. Ženy zase klobouky, vystrojené ve společenských šatech vypadaly, jako kdyby šly na dostihy.

„Nevidím v tom nic špatného, žádnou kauzu. Sparta se pro takovou cenu rozhodla, já se s kluky z fanklubu nějak domluvil. Ani jsem nečekal, že zareagují recesí. Musím ocenit i domácí fanoušky,“ myslel Frťala gesto sparťanských příznivců, kteří se chtěli podílet na úhradě lístků pro hosty; ti to odmítli s tím, ať peníze dají na charitu.

Případ dokonce dostal úsměvný rozměr i v rámci teplického mužstva. „Byly i návrhy, aby hráči šli na zápas v oblecích, to jsem málem zkolaboval,“ líčil Frťala na tiskové konferenci. „Trenér mi to zatrhl,“ tvrdil s úsměvem tiskový mluvčí Martin Kovařík. Frťala pokračoval: „Nejsme Pastrňáci a hráči z NHL. Říkal jsem, klidně ať si obleky vezmou do tašky, a když tady vyhrajeme, ať si v nich odjedou.“

Skláře podpořilo víc než sto nejvěrnějších. Příznivec s nejlepším outfitem dostane od teplického klubu podepsaný dres hráče podle vlastního výběru. „Jsem rád, jak to fanoušci pojali, navíc jich přijelo hodně a byli slyšet,“ děkoval Jan Knapík, autor vyrovnávací trefy Teplic.