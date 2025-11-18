Chance Liga 2025/2026

Pyro k fotbalu patří! Gesto teplického kotle, vybral 15 tisíc na pokutu sklářů

  18:29
Aby netrpěl jejich milovaný klub, vlajkonoši fotbalových Teplic částečně uhradí pokutu za pyrotechnickou show, s níž uvítali na hřišti aktéry listopadového ligového utkání s Viktorií Plzeň. Souhrnný postih pro severočeský klub činil 50 tisíc korun, a to i kvůli rasismu diváků. Fanoušci mezi sebou vybrali 15 tisíc.
Fanoušci Teplic a jejich pyro.

Fanoušci Teplic a jejich pyro. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Prince Adu z Plzně slaví gól.
Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi se snaží hrát míč mezi dvěma soupeři z Teplic.
Kouč Teplic Zdenko Frťala,
V poločase zápasu Teplice - Plzeň vystoupil teplický rapper Katannah.
17 fotografií

„Částka není ani zdaleka naše původně cílová, kterou jsme chtěli, i tak všem patří obrovský dík,“ napsali Tepličáci, jak si aktivní fanoušci fotbalových sklářů říkají, na svém Facebooku. Plánovali vybrat 25 tisíc korun, tedy polovinu pokuty, neboť její druhou půlku nevztáhli na sebe.

Když se u nás chlapi poperou… Fanoušci Žernosek klubu zaplatili pokutu za bitku

Disciplinární komise fotbalové asociace vinila Teplice nejen za to, že ultras pronesli a při příchodu fotbalistů na trávník zapálili čtyři dýmovnice, dvě světlice, tři stroboskopy a odpálili dva ohňostroje, ale také jim vyčinila za rasismus. Konkrétně, že diváci v 88. minutě utkání hučeli na plzeňského Prince Adua, hráče tmavé pleti z Ghany.

„Proč řešíme pyro a ne rasismus? Tyto rasistické pokřiky nevzešly z kotle, ale z okolních tribun, tudíž za ně kotel není zodpovědný,“ uvedli Tepličáci. „V dnešní době je nesmyslné řešit politiku na stadionu, když ve vlastním týmu máme hráče jiných vír a etnik.“

Prince Adu překonal Matouš Trmala.

Na pokutu se složilo 39 lidí, kteří přispěli od nejvyšší částky 1 945 korun až po symbolických 13,12 koruny. Věrní fanoušci žluto-modrých jsou proti omezením, která se týkají pyrotechniky na stadionech.

„Pyrotechnika k fotbalu patří!“ míní Tepličáci. „S pokutou pro náš klub nesouhlasíme, protože věříme, že pravá fotbalová atmosféra je tím, co nás spojuje a dělá zápasy výjimečnými. Současná pravidla však nejsou správně nastavená a kvůli naší vášni za to platí klub. Nechceme, aby trpěl za naši podporu. Proto jsme vyzvali všechny fanoušky, aby společně přispěli na pokutu a ukázali, že klub v tom není sám.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8








