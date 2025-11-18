Pyro k fotbalu patří! Gesto teplického kotle, vybral 15 tisíc na pokutu sklářů

„Částka není ani zdaleka naše původně cílová, kterou jsme chtěli, i tak všem patří obrovský dík,“ napsali Tepličáci, jak si aktivní fanoušci fotbalových sklářů říkají, na svém Facebooku. Plánovali vybrat 25 tisíc korun, tedy polovinu pokuty, neboť její druhou půlku nevztáhli na sebe.
|
Když se u nás chlapi poperou… Fanoušci Žernosek klubu zaplatili pokutu za bitku
Disciplinární komise fotbalové asociace vinila Teplice nejen za to, že ultras pronesli a při příchodu fotbalistů na trávník zapálili čtyři dýmovnice, dvě světlice, tři stroboskopy a odpálili dva ohňostroje, ale také jim vyčinila za rasismus. Konkrétně, že diváci v 88. minutě utkání hučeli na plzeňského Prince Adua, hráče tmavé pleti z Ghany.
„Proč řešíme pyro a ne rasismus? Tyto rasistické pokřiky nevzešly z kotle, ale z okolních tribun, tudíž za ně kotel není zodpovědný,“ uvedli Tepličáci. „V dnešní době je nesmyslné řešit politiku na stadionu, když ve vlastním týmu máme hráče jiných vír a etnik.“
Na pokutu se složilo 39 lidí, kteří přispěli od nejvyšší částky 1 945 korun až po symbolických 13,12 koruny. Věrní fanoušci žluto-modrých jsou proti omezením, která se týkají pyrotechniky na stadionech.
„Pyrotechnika k fotbalu patří!“ míní Tepličáci. „S pokutou pro náš klub nesouhlasíme, protože věříme, že pravá fotbalová atmosféra je tím, co nás spojuje a dělá zápasy výjimečnými. Současná pravidla však nejsou správně nastavená a kvůli naší vášni za to platí klub. Nechceme, aby trpěl za naši podporu. Proto jsme vyzvali všechny fanoušky, aby společně přispěli na pokutu a ukázali, že klub v tom není sám.“