Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

„Blížíme se, jsme pod tlakem,“ mrkl trenérský živel a sympaťák Pavel Šustr, když se cifry dozvěděl.
Samostatná česká liga eviduje nejdelší gólové sucho u Zlína z roku 1995, 1 004 minuty (16,7 hodiny) bez gólu ho nakonec odsoudily k sestupu. Deset zápasů za sebou branku nevstřelil.
Ruský Tom Tomsk se lopotil ještě déle, 12 utkání a celkem 1 166 minut na podzim 2011, to je přes 19 hodin. Jde o světový rekord v profesionálním fotbale, pokud zápis Guinnessovky neklame.
Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky
„V týdnu se věnujeme zakončování, aby se hráči dostávali do situací, z kterých můžeme ohrozit bránu a dát gól. Namátkou ve čtvrtek. Říkal jsem si: Wow! Spousta kluků má krásnou střelu, zápasy jsou ale o něčem jiném. Jsme poslední, nechceme hlavně gól dostat a hráči to možná mají víc v hlavě. Což je asi správné. Jedeme dál,“ nezlomil hůl Šustr, nástupce odvolaného Davida Holoubka.
Dukla ve 25 kolech slavila jen 14 gólů, nejmíň z celé soutěže. Ukazatel očekávaných gólů xG má taky nejslabší, 19,32. Na soupeře vyslala nejméně střel, 225. Z nich 70 šlo na branku, taky nejhorší číslo v lize. Proto nepřekvapí série 12 zápasů bez výhry, dvě vítězství za celou sezonu a zatím poslední místo.
„Kdo dělá nějaký sport, zažil období, kdy to tolik nelepí. Dát gól v lize není jednoduché, kdo to zkusil, ví, že to není jen tak. A občas se to sejde takhle,“ komentoval záložník Marcel Čermák nekonečný dukelský příběh. „Měli jsme v každém zápase šanci. Kdyby to měl být ošklivý gól ramenem, uchem, hlavně ať tam spadne. A pak doufám, že se to otočí.“
Poslední gól Dukly už je vousatý, padl do sítě Liberce 6. prosince. Od té doby ani ťuk. V Teplicích ovšem Šustr svůj tým chválil.
„V minulých zápasech jsem byl zklamaný, že jsme byli strašně málo odvážní a nedokázali jsme do výkonu dát energii, teď jsem z mužstva cítil změnu. Ne že bychom sehráli krásné utkání, ale energie tam byla, kluci táhli za jeden provaz a jsou schopní komunikovat,“ potěšilo kouče, který má od svého příchodu bilanci dvou remíz i porážek.
Chybí ještě výhra, která by Duklu nakopla k jízdě za záchranou.
„Hráči musí věřit, že když budou chodit do vápna, budou tam lítat centry, dřív nebo později gól dáme. V Teplicích se do dvou šancí dostal defenzivní záložník Hanousek. Hráči chtějí, což je nejdůležitější,“ cítí Šustr. „Jestli je taková nebo maková série, to nemá smysl řešit. Chceme to utnout, vyhrát. A abychom vyhráli, potřebujeme dát gól.“
Bývalý hráč Zbrojovky jich v lize sám vstřelil devět. A cítí, že to přijde i pod ním jako trenérem.
„My to zlomíme příště s Jabloncem. A jéje… teď si to v Jablonce přečtou a už jen to je vyhecuje!“