Chance Liga 2025/2026

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Petr Bílek
  19:21
Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase neskóroval. Už sedmý zápas v řadě, v součtu 680 minut, tedy nekonečných 11,3 hodiny. Smutné maximum české ligy je v dohledu. Světové – zapsané v Guinnessově knize rekordů – trošku dál.
Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

6 fotografií

„Blížíme se, jsme pod tlakem,“ mrkl trenérský živel a sympaťák Pavel Šustr, když se cifry dozvěděl.

Samostatná česká liga eviduje nejdelší gólové sucho u Zlína z roku 1995, 1 004 minuty (16,7 hodiny) bez gólu ho nakonec odsoudily k sestupu. Deset zápasů za sebou branku nevstřelil.

Ruský Tom Tomsk se lopotil ještě déle, 12 utkání a celkem 1 166 minut na podzim 2011, to je přes 19 hodin. Jde o světový rekord v profesionálním fotbale, pokud zápis Guinnessovky neklame.

Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky

„V týdnu se věnujeme zakončování, aby se hráči dostávali do situací, z kterých můžeme ohrozit bránu a dát gól. Namátkou ve čtvrtek. Říkal jsem si: Wow! Spousta kluků má krásnou střelu, zápasy jsou ale o něčem jiném. Jsme poslední, nechceme hlavně gól dostat a hráči to možná mají víc v hlavě. Což je asi správné. Jedeme dál,“ nezlomil hůl Šustr, nástupce odvolaného Davida Holoubka.

Dukla ve 25 kolech slavila jen 14 gólů, nejmíň z celé soutěže. Ukazatel očekávaných gólů xG má taky nejslabší, 19,32. Na soupeře vyslala nejméně střel, 225. Z nich 70 šlo na branku, taky nejhorší číslo v lize. Proto nepřekvapí série 12 zápasů bez výhry, dvě vítězství za celou sezonu a zatím poslední místo.

„Kdo dělá nějaký sport, zažil období, kdy to tolik nelepí. Dát gól v lize není jednoduché, kdo to zkusil, ví, že to není jen tak. A občas se to sejde takhle,“ komentoval záložník Marcel Čermák nekonečný dukelský příběh. „Měli jsme v každém zápase šanci. Kdyby to měl být ošklivý gól ramenem, uchem, hlavně ať tam spadne. A pak doufám, že se to otočí.“

Poslední gól Dukly už je vousatý, padl do sítě Liberce 6. prosince. Od té doby ani ťuk. V Teplicích ovšem Šustr svůj tým chválil.

„V minulých zápasech jsem byl zklamaný, že jsme byli strašně málo odvážní a nedokázali jsme do výkonu dát energii, teď jsem z mužstva cítil změnu. Ne že bychom sehráli krásné utkání, ale energie tam byla, kluci táhli za jeden provaz a jsou schopní komunikovat,“ potěšilo kouče, který má od svého příchodu bilanci dvou remíz i porážek.

Chybí ještě výhra, která by Duklu nakopla k jízdě za záchranou.

Teplický John Auta a Bruno Unušič z Dukly

„Hráči musí věřit, že když budou chodit do vápna, budou tam lítat centry, dřív nebo později gól dáme. V Teplicích se do dvou šancí dostal defenzivní záložník Hanousek. Hráči chtějí, což je nejdůležitější,“ cítí Šustr. „Jestli je taková nebo maková série, to nemá smysl řešit. Chceme to utnout, vyhrát. A abychom vyhráli, potřebujeme dát gól.“

Bývalý hráč Zbrojovky jich v lize sám vstřelil devět. A cítí, že to přijde i pod ním jako trenérem.

„My to zlomíme příště s Jabloncem. A jéje… teď si to v Jablonce přečtou a už jen to je vyhecuje!“

25. kolo

26. kolo

Kompletní los

24. kolo

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zrádkyně, zaslouží trest! Íránské fotbalistky čelí po bojkotu výhrůžkám

Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií.

Na rozdíl od prvního utkání před tím druhým národní hymnu zpívaly, a dokonce u toho salutovaly. Situace okolo íránských fotbalistek nicméně nadále zůstává napjatá a nejistá. V Íránu je označili za...

6. března 2026  15:01

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

