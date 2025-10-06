Chance Liga 2025/2026

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Petr Bílek
  7:11
Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a odvrátily pád na ligové dno.
Teplický kouč Zdenko Frťala bedlivě pozoruje dění na trávníku v Olomouci.

Teplický kouč Zdenko Frťala bedlivě pozoruje dění na trávníku v Olomouci. | foto: ČTK

„Nebyla to deka, ale obava a strach, že jsme mohli být poslední. Hodně jsme před zápasem řešili, aby se kluci nebáli udělat kličku, ztratit míč, zakončit. Za přístup a tvrdou práci byli odměnění,“ odfoukl si kouč Zdenko Frťala po druhém tříbodovém dopingu sezony.

Na hlavu si nasadil slušivou klubovou kšiltovku, to byla změna proti dřívějšku. „Něco jsem se rozhodl změnit já i ostatní, kteří mají rituály. Pod kšiltovkou bylo neskutečné vedro, ty tři body za to stojí,“ usmál se.

Podobně prý reagoval i Ghaňan Benjamin Nyarko, který vítězství zpečetil. „Přišel ostříhaný. Možná reagoval na to, že proti Pardubicím se mu nepovedlo proměnit šanci hlavou. Už v týdnu jsem mu říkal, že mu culík ustřihnu sám.“

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Teplice přitom na Julisce ztrácely po Čermákově gólu z dálky. V nastavení první půle však vyrovnal krásným přímým kopem Bílek. Jako letos v březnu na stejném místě.

„Po tréninku si střílím přes zeď, z deseti pokusů se takhle trefím tak třikrát,“ spočítal záložník Michal Bílek. „Sedlo mi to ideálně.“

Když po pauze za skluz na Kozáka dohrál domácí kapitán Peterka, což rozsoudilo video, skláři přesilovku využili. Po téměř dvou letech skóroval Matyáš Kozák, trefil se hlavou, a stejně jako on slavil první gól v teplickém dresu i zblízka dorážející Nyarko.

„Nemyslím, že vyloučení bylo klíčové,“ zavrtěl Bílek hlavou. „Fakt jsme hráli dobře, byli jsme aktivní. Za výhrou jsme si šli od začátku, i když jsme prohrávali.“

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Oba střelce vyzdvihl trenér Frťala, u Kozáka viděl při extázi z branky i zvlhlé oči. „Když se běžel radovat k lavičce, dovolím si říct, že měl slzy v očích. Maty na tréninku dává góly, je po nich hladový, je to zakončovatel. Jedna branka neznamená, že je bude dávat v každém utkání, ale potenciál má obrovský. Limitovala ho zranění,“ přiblížil kouč sklářů a chválil i Nyarka: „Benji je snaživý kluk, každý trénink maká naplno, je jiná typologie než Kozy.“

Teplický tým se před zápasem sešel v kině na premiéře dokumentu o minulé sezoně, v úvodu nevydařené. Jako by se díval do zrcadla, což ho možná zdravě nehecovalo i teď.

„Ulevilo se nám hodně. Říkali jsme si dva týdny, že už to přijde, naštěstí to přišlo. Hrozně jsme si pomohli, reprezentační pauza bude klidnější,“ těší Bílka.

Zůstane veselo i po ní a duelu s Libercem?

12. kolo

11. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
