Fotbalisté Teplic mají dovolenou, ligu by dohráli v Ústí nad Labem

„Rekonstrukce v tuto chvíli ohrožena není, započneme ji dle plánu v pondělí 13. července a dokončíme tak, aby na nové hrací ploše bylo možné zahájit následující ligový ročník v závěru srpna. Poslední domácí utkání s Opavou by se předběžně mělo odehrát v Ústí nad Labem, což je zatím ústně domluveno,“ uvedl na klubovém webu teplický tiskový mluvčí Martin Kovařík.



Teplicím, které mají už jistou záchranu v lize, zbývá dohrát dvě utkání. Pokud budou mít karvinští hráči po povinné karanténě negativní testy, skupina o záchranu znovu začne 23. července. To by měli skláři nastoupit v Příbrami, derniéra letošní ligy by je čekala pak v neděli 26. července proti Opavě.

Protahováním letošní ligy se komplikuje také letní přestávka, protože termínová listina počítá se startem nového ročníku 22. srpna.

„Z tohoto důvodu nastoupili hráči ihned po přerušení soutěže na dovolenou, která je momentálně plánována do 15. července. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud dojde k restartu soutěže, počítáme již s tím, že se hráči budou připravovat až do startu nové sezony,“ dodal Kovařík.

O dalším postupu ve skupině o záchranu se rozhodne 17. července na mimořádném Ligovém grémiu. Ještě před ním budou hráči a realizační tým Karviné plošně otestováni, aby Ligové grémium mělo aktuální informace o epidemiologické situaci v klubu.

Ligový výbor i přes nynější komplikace dál jednoznačně preferuje sportovní ukončení profesionálních soutěží, a hodlá vyčerpat všechny možnosti, aby se liga dohrála na hřišti.

„Vedení LFA je připraveno poskytnout klubu MFK Karviná maximální součinnost a podporu, aby bylo možné stávající soutěžní ročník dokončit sportovní cestou. V souvislosti s tím bude vedení LFA iniciovat jednání s vedením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o případných dalších podmínkách, za kterých bude moci klub dohrát soutěžní ročník,“ píše se v tiskové zprávě Ligové asociace.

Pokud se skupina o záchranu znovu rozjede, Teplicím sezona skončí 26. července, ovšem týmům, které budou hrát baráž, se protáhne ještě o další týden. Dvoukolová baráž by se měla odehrát 29. července a 1. srpna.