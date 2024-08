Složité období, musíme vstát a probudit se, velí teplický kapitán

„Bude to teď pro nás hodně složité období, ale musíme vstát a znovu se probudit. Soustředit se na příští zápas s Mladou Boleslaví, abychom urvali tři body,“ velí teplický kapitán Daniel Trubač.

Naposledy skláři selhali v sobotu, na Stínadlech prohráli s Karvinou 1:3. Se soupeřem, který měl před vzájemnou bitvou stejně jako oni jen jednu výhru a v Teplicích za svou prvoligovou éru ještě nikdy nezvítězil. „Je to obrovské zklamání. My i fanoušci jsme měli velká očekávání, věřili jsme, že zápas zvládneme. Ale neměli jsme hlad po výhře ani sílu,“ klopil oči vůdce Teplic.

Sám se ke konci utkání dostal do potíží, kvůli svalovým křečím byl na mnoho minut mimo hru. Kouč Frťala už střídat nemohl, povolených pět hráčů vyměnil už do 55. minuty. „Měl jsem vystouplé svaly z křečí, s tím člověk prostě nic neudělá. Musíte jen čekat, až to povolí.“

Trubač navíc nebyl sám, koho to potkalo, ve stejnou chvíli odnášeli kvůli křečím na nosítkách i posilu Lukáše Havla, takže skláři museli hrát nějakou dobu dokonce v devíti. A to pochopitelně značně otupilo jejich snahy o závěrečný nápor.

„Já si ale stejně říkal, že v tomto zápase gól snad nikdy nedáme. Měli jsme to dvakrát třikrát na malém vápně, pak jsme dali břevno, byly tam závary. Ale nedá se nic dělat, musíme dát hlavy nahoru a makat!“

Pro kapitána není tahle situace ničím novým, výjimečná byla spíše minulá sezona, v níž Teplice do poslední chvíle bojovaly dokonce o pohárovou Evropu.

„Je vždy nepříjemné, když je tým dole, už jsem si s tím tady něco zažil. Do kluků budu určitě cpát, aby se nebáli, aby byli sebevědomí. A měli hlad po vítězství, který nám proti Karviné chyběl,“ vyčítal sobě i spoluhráčům Trubač.

Teplický fotbalista Lukáš Havel se snaží z výskoku skórovat.

Loňský úspěch měly Teplice postavený na pevné obraně, teď ale za šest kol inkasovaly už 13 gólů. I v této statistice jsou v lize předposlední, hůř jsou na tom jen poslední České Budějovice. „Z těch 13 gólů padlo nějakých šest sedm po individuálních chybách, to tým strašně sráží. Většinou zápasy prohráváme o gól, což je hodně bolestivé,“ přiznává.

Všechno ale není jen černé, ve třech zápasech po sobě se trefil obrozený útočník Abdallah Gning, konkurenci zvednou posily Havel se Sedláčkem. A Teplicím postupně řídne i marodka. „Snad to pomůže a zase začneme vyhrávat,“ věří Trubač. Realita se ukáže už v neděli v domácím zápase proti Boleslavi.