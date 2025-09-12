„Od Teplic jsem cítil velký zájem a možnost znovu hrát na mé pozici středního záložníka. Chtěl bych jim pomoct vrátit se tam, kam patří,“ přeje si 27letý záložník.
V Mladé Boleslavi naskakoval v úvodu ligové sezony spíš na kraji středové řady. „Jenže já se spíš cítím lépe ve středu a je mi jedno, jestli na pozici 6, 8, či 10.“ Může hrát defenzivní štít, klasického středního záložníka i pod hrotem.
Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se Fortelný výměnou za Sedláčka
Teplice o Marečka stály delší dobu, ale jeho přesun na Stínadla se dotáhl až v poslední den přestupního termínu. „Jsem rád, že se to povedlo, měl jsem informace od kluků, že je tu dobrá kabina a atmosféra. A přesvědčila mě i komunikace s trenérem Frťalou,“ líčí v rozhovor pro klubový web.
V lize má odkopáno už sedm sezon, začínal ve Slovácku, pak byl v Bohemians, od sezony 2022/23 působil v Mladé Boleslavi. Nejúspěšnější ročník pro něj byl 2023/24, tehdy nasázel sedm gólů. Celkově v nejvyšší soutěži nasbíral 123 startů, 16 gólů a 7 asistencí.
„Boleslav mi dala velkou šanci naplno se prosadit v lize. Přišli tam trenéři, kteří si mě vytáhli, znali mě už z mládeže či reprezentací. O to větší důvěru ve mě vkládali a oběma stranám se povedlo dosáhnout toho, co od toho chtěly,“ bude vzpomínat v dobrém na své zatím nejdelší prvoligové angažmá.
Teplický dres obleče poprvé v sobotu a bude to zajímavá premiéra. Skláři na Stínadlech vyzvou Marečkův bývalý tým Mladou Boleslav. „Asi to bude pikantní, ale už to tolik nevnímám. Zápasů proti bývalým týmům jsem zažil dost, takže to není tak speciální. Hlavní je, abychom uspěli jako tým,“ chce pomoct vytáhnout Teplice z předposledního místa v lize.
V sestavě se může objevit i jeho o osm let starší jmenovec Lukáš Mareček, kromě stejného příjmení mají oba i přezdívku Marec. Pro mladšího Marečka si tak kabina nejspíš bude muset vymyslet jiné oslovení.
„Třeba Danny? Budeme to muset nějak doladit, asi by nebylo ideální, kdyby nám kluci oběma říkali Marec,“ směje se nový teplický rekrut.