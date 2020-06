Bez Radosty, bez radosti. Ale radost koukat na nás byla, tvrdí Hejkal

Skláři skoro hodinu dřeli bez vyloučeného Matěje Radosty, během pár desítek vteřin slízl dvě žluté karty za skluzy. I tak vedli, Dynamo ale skóre převrátilo.

„Aut jsme vyřešili lajdácky, z toho rekrutoval Radostův faul a žlutá. A jestli jde tři minuty nato do skluzu... Musí si to vyhodnotit sám. Stalo se, fotbalový život má před sebou, poučí se a ještě Teplicím pomůže,“ volil Hejkal smířlivý tón.

Po červené kartě nesáhl ke střídání. Ani o pauze. „Byli jsme kombinačně silnější, nebezpeční, měli jsme dobrou přechodovou fázi. Kluky chválím za to, jak se chovali v deseti. Neměl jsem důvod do toho sahat, byla radost na nás koukat!“ tvrdil.

Výkon označil za nejlepší venkovní na jaře. „Na Bohemce byl žalostný, Sparta o moc lepší nebyla, teď jsme byli aktivní, plní nadšení, elánu. Takhle bych si to představoval,“ pravil. „Už minule s Jabloncem si náš výkon zasloužil bodovou odměnu, ani teď jsme ji nedostali. Ale tudy by měla vést cesta Teplic. Když se na ní udržíme, budeme body získávat.“

Vítězný gól Dynama padl z rohu, sklářům obranné standardky skřípou. Byť teď jich na hřišti bylo už o jednoho míň.

„Oni mají vynikající hlavičkáře Sivoka a Schranze, souboje s budějovickými chlapíky bolí, je to složité. Pokud máte deset rohů, může se stát, že nějaký neuhlavičkujete. Ale proč vznikl roh? Čmovš má míč na noze, místo do autu nebo dopředu to odkopne zpátky do rohu,“ našel Hejkal chybu.

Právě Čmovš byl jediným čistokrevným bekem v sestavě! Jinak je defenzivní linie zdecimovaná zraněními a karetními tresty. „Měli jsme jednoho obránce a devět ofenzivních hráčů. Na pozici obránců se vystřídali Nazarov, Žitný, Mareček. Všechno zlé je pro něco dobré, hráči ze zálohy mají silnou rozehrávku odzadu a zase to vypadá jinak,“ neviděl to Hejkal zle.

Poprvé do základní sestavy instaloval futsalového reprezentanta Černého, po zranění už jako náhradník naskočil Petr Mareš, na lavičku se posadil kapitán Ljevakovič.

Bude na ní stále Hejkal? Spekuluje se, zda uhájí svoji pozici. „V médiích proběhlo plno věcí, je to velmi náročné. Máme nějakou dohodu s vedením,“ řekl kouč, obsah neprozradil. „Musíme si udělat takový bodový polštář, aby se nás netýkaly barážové pozice. Výkonnostně i herně jdeme nahoru, kolektivně taky. Ale potřebujeme výsledek.“ Nejlíp už v neděli doma proti Příbrami, která opustila poslední místo.