Budějovické nebe a dudy: doma bída, venku sláva. Pro mě nezvyk, tvrdí Weber

Co s vámi dělá venkovní úspěšnost?

Mě spíš trápí, proč jsme doma tak špatní. A proč jsme venku dobří? Skoro vždycky jedeme po domácím utkání v takovém stavu, že jsme na špičkách, že se nám to doma nepovedlo, ne v úplně v dobré atmosféře. Dneska byla z kluků cítit maximální soustředěnost, stejně jako na Baníku, na Bohemce. Možná to je soupeřích, u kterých jsme nastoupili - dobře se s nimi hraje na brejkové situace. Jak na Teplice, tak na Bohemku, Pardubice. Baník jsme malinko zaskočili rozestavením, tam to bylo jiné, v závěru nás taky dostali pod tlak.

A proč jste doma nejslabší? Ze šesti kol máte jen dva body.

Co se týče domácích zápasů, je to trošku o hlavách. Začínali jsme ligu s trojicí Sparta, Plzeň, Slovácko, pohároví účastníci, ale na to se nevymlouvám. Výsledkově jsme to nezvládli, od té doby to na nás leželo. Pak přišla utkání, co jsme doma měli vyhrát, ale nevyhráli. Vůbec nechci říct, že radši jezdíme ven. V žádném případě. Trpí i naši budějovičtí diváci, rádi by se taky dočkali vítězství. Doufám, že příští týden to proti Hradci otočíme.

Zažil jste někdy takový rozdíl doma – venku?

Pro mě je nezvyklé, že jsme (skoro) všechny body uhráli venku.

Není na čase změnit herní styl i doma?

Něco změníme, ale ještě nevím co. Vždycky jsme byli v zajetých kolejích, že se něco povedlo venku a doma jsme to nepotvrdili. Teď máme čas a prostor něco udělat jinak.

Co rozhodlo o výhře v Teplicích?

Že jsme byli dostatečně trpěliví a řekli si, jak hrát ve druhé půli. Domácí nás v prvním poločase ohrožovali z toho, že jsme v prostředku dělali chyby a jejich útočníci nám zatápěli. Po přestávce jsme se v tom zlepšili a v ofenzivě jsme vytěžili maximum. Pěkná akce Hory a Hellebranda skončila gólem, pak rozhodl Čmelík, kterého jsme poslali do druhé půle.

Lukáš Čmelík prodělal virózu, proto nehrál od začátku. Co do hry vnesl?

Pohybem a aktivitou změnil ráz utkání. V první půli se nám nedařil rychlý přechod a balony za obranu. S příchodem Čmelíka se to změnilo. Nakonec svůj výkon korunoval rozhodujícím gólem.

Trefil se i Patrik Hellebrand, v sezoně už podruhé. Roste?

Když jsem přišel, stříhali jsme mu videa o tom, že hrál v prostorech, kde nemůže být produktivní. Ono to pěkně vypadá, ale je to k ničemu. Aby se z něj stal velký hráč, na což má předpoklady, musí se dostávat do jiných míst. Když se drží pod hrotem a blízko šestnáctky, tak umí vystřelit nebo finální fázi vyřešit i přihrávkou. Je to o tom, aby tomu věřil a aby se v těch prostorech opravdu pohyboval. On bude zajímavý, když bude mít body, to tak je.

Když před dvěma a půl lety přestoupil do Slavie, bylo kolem toho haló. Uškodilo mu to?

Všechno kolem něho bylo nafouklé, Slavia ho koupila po pár zápasech. I do Českých Budějovic přišel s velkou pompou. Kádr byl tady daleko širší, ještě tu byli van Buren, Mihálik. Jeho uplatnění bylo složité. Neprošel si klasickou cestou, ale pozadí neznám a on za to nemůže. Určitě mu to neulehčilo vstup do ligy, jako bezejmennému Hellebrandovi by mu to šlo líp. Talent má. Jenže když za ním šly peníze, lidi očekávali, že bude ve dvaceti letech klíčový hráč. A to je těžké.

Brankáře Martin Janáček konečně vychytal první nulu, jak vás tohle těší?

Musím říct, že jsem to klukům skoro nařídil. Tedy ne nařídil, ale mluvil jsem, že v řadě případů nás podržel a že by si nulu zasloužil. Jsem za něj strašně rád, působil velice jistě.