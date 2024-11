Teplický záložník Trubač Dali jsme K.O., ať do nás vteče sebevědomí

„Každý věděl, o co hrajeme, prohra by nám situaci ztížila. Chtěli jsme Budějovice nechat vzadu a dát jim – nechci říct – K.O. úder, ale my se teď na tabulku koukáme líp,“ oddechl si tahoun žlutomodrých, kteří poslednímu místu utekli o 11 bodů.

Cítil jste se jako na hokeji?

Výsledek byl trošku něco jiného než obvykle, každý by radši 2:0 nebo 3:0, ale výhra jako výhra. Myslím, že diváky to muselo těšit a bavit, chtěli by víc takových zápasů. Musím jim poděkovat, že nás v těžkých časech podporují.

Jak vám výhra pomůže?

Hlavně jsme ji potřebovali, přinejlepším i vysokou, což jsme splnili. Asi nikdo nečekal takový zápas, každý si říká, že když hrají Teplice, bude to maximálně jedna nebo dva nula. Opak byl pravdou a jsem nesmírně rád, že za stavu 2:2 jsme se dokázali dostat zpátky do zápasu, pak už to bylo v naší režii.

Teplický Daniel Trubač se raduje z gólu proti Českým Budějovicím.

Co jste prožíval, když jste rychle o dvoubrankový náskok přišli?

Byl to šok. Na konci poločasu dostanete gól, v šatně se my starší snažíme kluky zvednout, hned po přestávce inkasujete znovu. V pohodě vedete 2:0, a najednou je to 2:2. Těší mě, jak jsme zareagovali. Budějovice jsme předčili v elánu a nadšení, výhru jsme chtěli víc než oni.

Třikrát jste skórovali po standardkách. Pilovali jste je víc?

Věnujeme se jim hodně, máme vysoké kluky. Nějaké věci jsme si ujasnili v týdnu, kam kopat, kde kdo stojí. Obrovsky důležitý byl první gól Mičeviče, po něm opadla nervozita. A najednou jsme si uvědomili, že ze standardky gól dát umíme.

I vy jste ho vstřelil po signálu, že jste se odpoutal ode zdi.

Málokdy na to zeď reaguje, vyšlo to. Míč jsem měl na dlouhou nohu, kopl jsem do něj krkolomně ve skluzu, ale dopadlo to dobře. Hlavně Míša Bílek to udělal dobře a nebál se to zahrát.

Měli jste pět střelců, i to je plus?

Určitě. Po vysoké výhře do nás musí vtéct sebevědomí. Musíme si vážit, že jsme dali tolik gólů, pět je ojedinělé. Filda Horský byl špatný, že neproměňoval šance, teď to standardkou zlomil. I pro mě byla branka důležitá. Pro všechny, co jsme se trápili s ofenzivou. Musíme se od toho odrazit.