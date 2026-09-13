Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Temno není v Teplicích novinkou. V listopadu 2023 se zápas s Mladou Boleslaví přerušil dokonce na 50 minut, shodou okolností utkání i tehdy pískal Ondřej Berka. Reflektory vyhasly už v srpnu 2015 při střetnutí s Plzní, tehdy si hráči odfrkli na čtvrthodinu.
Nynější lapálii vysvětlil tiskový mluvčí klubu Martin Kovařík poklesem napětí v elektrické síti.
„Po výpadku bylo nutné na chvíli světelnou soustavu nechat vychladnout, protože ji nelze pustit okamžitě poté, co se vypne. Až pak ji bylo možné nahodit a v utkání pokračovat,“ sdělil Kovařík. „Budeme u poskytovatele elektřiny reklamovat kvalitu napětí v distribuční síti a zároveň požadovat vysvětlení, z jakého důvodu k tomuto poklesu došlo.“
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Diváci přišli kvůli napětí o sportovní napětí v 65. minutě zápasu 8. ligového kola. Hlavní rozhodčí Berka chvíli počkal, pak poslal obě mužstva na čtvrthodinu do kabin. Diváci zareagovali rozsvěcením mobilů. Když světla vstala z mrtvých, fotbalisté se vrátili na trávník a sudí jim ještě povolil krátkou rozcvičku.
Dva ceremoniály
Zápasu předcházely dva slavnostní momenty. Domácí záložník Lukáš Mareček se oblékl do saka, neboť díky třem stovkám ligových startů vstoupil do Klubu legend. A za mimořádný a dlouhodobý přínos ligovému fotbalu udělila Ligová fotbalová asociace Cenu Františka Hrdličky za sezonu 2025/26 teplickému lékaři Janu Štěrbovi, který v klubu působí od roku 1979. Patří mezi nejdéle sloužící sportovní doktory v České republice.
„Jsem rád, že se výpadek světel odstranil. Kdyby ne, byl by to větší průšvih,“ odtušil teplický trenér Zdenko Frťala.
Zápas podle něj kvůli druhé přestávce nevypadal jinak. „Nemyslím, že to mělo vliv na utkání. Štěstí, že nebyla zima a nehrálo se v minusových teplotách, aby hráči a potažmo fanoušci nevychladli. Po restartu oba týmy navázaly na to, co předváděly do té doby. Spíš to byla show pro lidi, že zapnuli telefony,“ líbilo se Frťalovi aranžmá známé spíš z koncertů.
Hráči z neplánovaného návratu do šaten úplně nadšení nebyli. Zvlášť Slavia, která měla v nohách čtvrteční hořké představení v Lize mistrů s francouzským Lens.
„Pro mě to nebylo dobré a určitě nejsem sám. Běháte, hrajete ve vysokém tempu a najednou musíte zastavit a jít do kabiny a čekat na světla, takže to nepomůže nikomu,“ mračil se autor prvního gólu sešívaných Wiktor Nowak.
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek líčil, že v kabině nastoupili do práce maséři a fyzioterapeuti, aby pomohli hráčům uvolnit těžké nohy.
„Zároveň jsme se převlékali do suchého, abychom zůstali v teple. A videoanalytici a trenéři nám ukázali postřehy, co se změnilo do druhé půle, případně naše změny. A vyšlo to,“ odfoukl si bývalý teplický hráč. „Troufnu si říct, že nám to pomohlo.“
Po restartu domácí tlačili, jenže jejich snahu uťal smolný vlastní gól lotyšského stopera Vientiesse. „Výpadek světel jsem zažil s Libercem na hřišti rakouské Admiry Wacker, stalo se to dokonce třikrát za poločas,“ vzpomněl si slávistický kouč Trpišovský na deset let starý zápas v předkole Evropské ligy. „V lize to je asi poprvé, co jsem u toho.“
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Podle Trpišovského duel zamrzl zrovna ve chvíli, kdy se lámal.
„Bylo to o tom, jestli se dostaneme pod tlak a budeme čelit něčemu nepříjemnému, nebo přidáme druhý gól. Měli jsme možnost doplnit tekutiny, gely, říct si, jak zápas budeme dohrávat. Svým způsobem nás to uklidnilo, vydechli jsme si. Od soupeře přišly změny a my měli možnost v klidu reagovat. Stoupnout si před tabuli a napsat to, což je komfortnější než na sebe řvát na hřišti.“
Nakonec se na Stínadlech svítilo ještě víc, za tribunou totiž nejspíš fanoušci odpálili ohňostroj. Původně ho plánovali před zápasem, aby oslavili dvacet let existence Sektoru 15, ale policie jim ho zatrhla. Utkání sledovalo 13 tisíc diváků, při nástupu hráčů na hřiště zaházeli trávník konfetami.