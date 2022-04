Nový trenér Bohemians stále nevyhrál: Jen remízy nám k záchraně stačit nebudou

Na Stínadlech jste dvakrát neudrželi vedení. Podepisuje se na psychice týmu, že naposledy vyhrál v půlce února?

Ano. Bavili jsme se s hráči, že záleží, jak se na situaci díváte. Buď tak, že jste z posledních pěti kol čtyřikrát neprohráli. Anebo, že jste čtyřikrát nevyhráli. Porážka byla jedna s Dynamem, k tomu čtyři remízy. Je otázka, jakou bod z Teplic bude mít hodnotu. A jakou bude mít hodnotu ten z minulého týdne proti Hradci Králové. Pokud na to dokážeme navázat třemi body s Pardubicemi, tak myslím, že ta hodnota bude velká. Nemyslím, že budou stačit jen remízy, abychom se zachránili.

Skupina o udržení je extrémně vyrovnaná. Jak to na vás působí?

Soupeři si teď berou body, je to takové nahoru dolů. Houpačka. Každé kolo to může být jinak. Necítím, že mužstvo je zlomené, i v Teplicích hráči ukázali bojovného ducha. Samotné je to mrzí. Ale že dostáváme hloupé góly, které jsou řešitelné, to je fakt. Nějaké pozitivum je, že jsme vstřelili dvě branky, to se nám delší dobu nestalo.

I vy jste coby hlavní kouč stále bez výhry. Trápí vás to?

Osobní statistiky a vlastní profit dávám stranou, jde mi o Bohemku. Možná lepší by bylo dvakrát vyhrát a třikrát prohrát. Takhle máme čtyři body z pěti zápasů. Byly by třeba dobré, kdybychom měli už nahráno předtím, ale my honíme ztráty z jara a konce podzimu. Takže nám remízy nestačí. Přitom jindy by bod s Hradcem Králové byl dobrý, protože to je šesté mužstvo tabulky, v Teplicích by fajn byl taky. Ale my nemáme tříbodové zisky doma, to nás sráží. Když jsem viděl výsledky, netýká se to jen nás. Největší překážkou týmů, co jsou dole, je jejich psychika. Viz Jablonec, viz my. Bojujete možná víc než se soupeřem sami se sebou, se svým rozpoložením a s tlakem utkání.

Byl jste Klusáčkovým asistentem, co jste pak změnil?

Nějaká kontinuita tam je. Někdy jsme hráli v jiném rozestavení, ale to není problém. Možná jsem volil jiné hráče do sestavy, něco vinou zranění, něco se záměrem udělat změnu. Ale musí to hodnotit někdo jiný než já. Hráči nebo někdo, kdo to vidí z venku. Já jsem moc zainteresovaný, abych to uměl objektivně zhodnotit.

Co chybělo k výhře v Teplicích?

Pokud v takovém zápase a venku dvakrát vedete, tak bod je málo. Měli jsme dobrý vstup, 35 minut jsme hráli velmi dobře, byť ne s úplně velkými šancemi. Ale hru jsme kontrolovali, šli jsme zaslouženě do vedení. Výhrady mám ke konci poločasů, dohrávali jsme je v křeči, možná to je nějaký psychický blok, hrálo se v režii a nátlaku domácích. Zápas se lámal za stavu 2:1, kdy jsme měli velkou šanci, byla tam tyč. Dát na 3:1, domácí by byli mrtví. Jak jsme šli do vedení, nevypadali psychicky dobře, bylo vidět, že to na nich leží, měli několik ztrát. Na druhou stranu po gólu na 2:2 jsme se zase klepali my, protože obživli. Remíza spravedlivá, ale já to vnitřně cítím jako ztrátu.