Nechceme hrát zákopovou válku. Teplický trenér slibuje sázku na útok

„Máme myšlenku, se kterou bychom chtěli jít do zápasu. Chceme hrát útočný styl, nechceme hrát zákopovou válku. Zkusíme využít potenciál Jakuba Mareše a Řezníčka,“ plánoval na klubovém webu teplický trenér Stanislav Hejkal.

Jeho záměr ovšem trochu hatí rozsáhlá marodka, která Teplice postihla. Zranění, jež se zdá být pro pátek nepřekonatelné, trápí Rusa Nazarova. Do zápasu na Slovácku nezasáhli Petr Mareš, Trubač ani Moulis.

„Navíc je nakřápnutý Jeřábek a vykartovaný Vondrášek. Takže se víc než Bohemkou zaobíráme naším zdravotním stavem,“ má starosti teplický kouč.

Naopak ho těší, že se osvědčilo angažování útočníka Jakuba Řezníčka, který si na trávníku rozumí s Jakubem Marešem. „Na začátku sezony jsme měli jen Mareše, chtěli jsme, aby ho ostatní doplňovali, ale byl tam osamocený, hráči to neplnili. Přišel Řezníček, ten to plní. Hraje výborně zády k bráně, spoustu soubojů svede, o to lepší pozici má Kuba Mareš,“ líbí se Hejkalovi.

I díky spolupráci s Řezníčkem dal Jakub Mareš v posledních dvou zápasech tři góly. Udeří úderné duo i dnes? Zápas startuje na Stínadlech v 18 hodin.