Hašek z Bohemians nechápal: Co ti naši „black panthers“ nedali!

Na slova o horší kondici jsou trenéři hákliví, Hašek ale právě tuhle stránku označil za viníka krachu na Stínadlech. „Základní příčina porážky je naše odpadnutí ze zápasu okolo 60. minuty. Jsem zvyklý říkat věci, jak jsou. Začali jsme uvadat kondičně. Ne všichni hráči, ale někteří a z pochopitelných důvodů. Mít síly, vypadalo by to jinak. Mrzí mě to, ale má to logiku.“

Tou logikou myslí zdravotní stav kádru. „Vacek si na ranním rozcvičení natáhl sval, Hronek marodí s kolenem, to nemluvím o Ljovinovi, to je taky střední záložník,“ vyjmenoval Hašek absence uprostřed hřiště. Poprvé v sezoně tak od začátku naskočil Jakub Rada. „Jenže jeho pohyb i Vodhánělův se po hodině zhoršil a my přestali ve středu pole sbírat druhé míče. Rada hrál poprvé, takže logicky ve vysokém tempu nevydržel celý zápas, Vodháněl kvůli viróze vynechal dva tréninky a síly mu došly dřív než normálně.“

A nebyli v tom sami. „To samé naši dva kluci vpředu. Ugwu hrál druhý zápas v životě v základní sestavě, Keita přišel v červnu a ve dvacáté minutě první přípravy ho braly křeče,“ připomněl Hašek. „Možná laik si myslí, že bylo dost času ho dotrénovat, aby sprintoval devadesát minut. Ale kvalitní trénovanost a opakované výborné fyzické výkony, na to je potřeba déle než tři měsíce. Do toho stavu se teprve musí dostat. A my prostě nevěděli, kde střídat dřív.“

Ibrahim Keita z Bohemians (vlevo) a Igor Paradin z Teplic letí vzduchem po vzájemném souboji.

Oba útočníci tmavé pleti, Francouz Keita i Nigerijec Ugwu, spálili po jedné tutovce. „Vytvářeli jsme si dostatek příležitostí, abychom mohli pomýšlet na gól. Ta úplně největší přišla už v první minutě, ale střela Keity se těžko chápe po tom, jak to kluci nádherně vyťukali,“ zmínil Hašek pokus, který vyrazil brankář Grigar. „A ve druhé půli Ugwa... Krásně se otočil ve vápně, excelentně se uvolnil jako hráč evropské třídy, ale vystřelil dorostenec z okresního přeboru.“

Na rozestavení s dvěma klasickými útočníky vsadil Hašek poprvé v ročníku. „Když nad tím přemýšlím, možná ani v loňské sezoně jsme s nimi nehráli. A když nad tím přemýšlím, tak možná ani v předloňské. Jen s ofenzivním záložníkem nebo menším útočníkem, ale dlouho ne s typickými devítkami, za které ty naše black panthers považuju.“

Loni byli klokani v základní části první ligy doma nejhorší, získali jen 10 bodů. Tolik jich v Ďolíčku nasbírali v aktuální sezoně už za pět zápasů. Zato venku: loni 22 bodů a 6 výher, letos jen jediný bod z šesti pokusů.

„Dokážeme bodovat v zápasech s podporou domácích fanoušků. Venku jsme míň úspěšní, ale výkon z Teplic je nadějný,“ neskuhral Hašek. „Asi už venku tolik bodů jako loni neuděláme, to bylo extrémní, ale už tehdy jsem říkal, že bych to vyměnil za domácí úspěšnost.“

Záložník Jakub Rada po porážce se v Teplicích mračil: „Teď jsme v kabině kroutili hlavama, jak jsme tady mohli prohrát. Je to naše neumění. Akcí a šancí na vstřelení branky bylo na naše poměry dost, nic jsme nedotáhli a potrestali nás. Doma máme větší podporu fanoušků, asi nás to víc strhne. Přijde mi, že venku máme menší odvahu než doma.“

Společný jmenovatel venkovních nezdarů? Hašek už ho naznačil. „Mužstvo pořád za pochodu dohání nějaké resty, buduje se. Zapracováváme nové hráče, a ti, co byli po zranění, ještě nejsou stoprocentní. Zatím si to úplně nesedlo, oproti loňsku nejsme tak rychlí, přímočaří. Možná pociťujeme absenci Reitera, který byl mimořádně rychlý,“ poukázal Hašek na hráče, který posílil Ostravu.

„Ale přesto výkon jako v Teplicích by na body stačit měl, pokud bychom proměnili šance. Pak je otázka, že to ještě kondičně neladí, hráči přichází v různém stavu. A ještě nejsme ve fázi, aby byli v top kondici.“