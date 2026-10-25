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Chance Liga 2026/2027

Otravou se Artis nenechal otrávit. Kouč: Měli jsme strach, co to s námi udělá

Petr Bílek
  6:24
Matěj Radosta pálí, zasahuje Richard Kašík.

Matěj Radosta pálí, zasahuje Richard Kašík. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Teplice - Artis Brno, 24. října 2026, zápas fotbalové ligy v halloweenském...
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Otrávili se z jídla, ale návrat do ligy si otrávit nenechali. Někteří fotbalisté Artisu Brno během jedné krušné noci ztratili až tři kilogramy váhy, po vynucené přestávce však navázali na úspěšnou šňůru. Z teplických Stínadel si v sobotu odvezli bod za bezbrankovou remízu. „Nevěděli jsme, co to s námi udělá,“ trnul trenér Roman Nádvorník.

Nováček Chance ligy si minulý týden musel nechat odložit zápas s Bohemians 1905, protože střevní viróza zavřela téměř kompletní tým na toaletách. Nádvorník to nazval otravou, která Artis sklátila po posezení u jednoho stolu.

„Ctíme presumpci neviny, mohlo to přijít odkudkoli. Stravujeme se společně, hmatatelné důkazy nejsou,“ uvedl Ondřej Tomek, ředitel komunikace Artisu.

Trenér má však jasno: „Z 23 hráčů to postihlo dvacet, tři s námi nejedli, protože dva měli krabičky a třetí si přinesl něco z domova. Ukazuje to jedním směrem, ale je to za námi.“

Teplice – Artis Brno 0:0, bez branek, nováček ale venku opět bodoval

Přesto šlo o velký zásah. Artis před zdravotním průšvihem nabral formu, najednou musel pauzírovat a místo tréninku se kurýrovat.

„Všichni jsme to trošičku odstonali, dva dny jsme strávili na toaletě. I my v realizačním týmu. Polovina měla těžký průběh a na hráčích to bylo znát. Když sportovec ztratí ze dne na den dvě a půl kila, odejde síla, voda, všechno, co potřebujete k výkonu,“ přiblížil kouč. „Museli jsme kvůli tomu upravovat tréninkový proces. Ve čtvrtek se hráči dostali už na své váhy, ale zápasové zatížení je jiné.“

Chance Liga 2026/27

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I proto se Nádvorník a spol. báli, aby se týmu v závěru zápasu nevybily baterky. Nestalo se. „Měli jsme z toho strach,“ nezapíral vůdce lavičky. „Sami jsme byli v očekávání, co se stane, jestli zvládneme zápas ve velkém tempu, protože Teplice mají ve středové řadě hodně pohyblivé hráče. Běžecky to bylo náročné a jsem rád, že jsme obstáli. I střídající hráči nám přinesli kvalitu.“

Artis tak bodoval ve třetím utkání za sebou a je na 14. místě. „Pět zápasů v řadě jsme neprohráli,“ myslel trenér i přípravu a pohár, „což je pro nás povzbuzující. Je vidět, že výkonnost se zvedá a sedá si to. Pomohla nám reprezentační přestávka, v Hradci jsme hráli fantasticky, v Teplicích tak velká kvalita na míči jako tam nebyla, ale viróza nás poznamenala. Jsme spokojení, že jsme vzadu udrželi nulu a zápas fyzicky vydrželi.“

Trenér Artisu Roman Nádvorník.

Hosté jednou inkasovali, branku Hopiho však rozhodčí kvůli ofsajdu, který akci předcházel, neuznal.

„Nebyli jsme si jistí, situace byla hraniční. Máme na lavičce tři tablety, pouštěli jsme si to zprava doleva, ale pokud si neuděláte čáru, nedají se některé situace poznat,“ konstatoval Nádvorník. „Zkraje sezony šel VAR proti nám, sebral nám hodně gólů, teď to konečně dvakrát hrálo v náš prospěch, v Liberci a Teplicích.“

Opět zářil teprve osmnáctiletý gymnazista Richard Kašík v brněnské brance, vychytal už svou druhou nulu. „Při neuznaném gólu jsem udělal první větší chybu v lize, branka by šla za mnou. Jsem rád, že se mi to podařilo hodit za hlavu a podat dobrý výkon. Úleva. Zápas se nám vydařil celkově, bod z Teplic je skvělý,“ radoval se 192 cm vysoký teenager.

Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel

Jeho výkony oceňuje i Nádvorník. „Na to, kolik mu je, to zvládá mentálně i gólmansky. Pokaždé nám pomohl. S jeho nasazením jsme šli do rizika. Kdyby se to nepovedlo, uřízli by mi hlavu. Povedlo se to, tak nás všichni plácají,“ pousmál se trenér.

Je nadšený, jak se po administrativním postupu z druhé ligy tým posouvá. „Přišlo 18 nových jmen, museli jsme to poskládat. Jestli se tu někdo v zimě objeví, tak maximálně jeden dva hráči. Potřebujeme kádr stabilizovat, získat automatismy, aby si hráči na sebe zvykli a ještě víc o sobě věděli. Hodně jsme omladili, průměr je 23,7 let. Kluci to mají před sebou, půjdou fotbalově nahoru.“

Zda půjde Artis nahoru i tabulkou, napoví už příští, možná klíčový zápas podzimu – v sobotu hostí poslední Zlín.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
4. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
6. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
7. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
8. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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