Otravou se Artis nenechal otrávit. Kouč: Měli jsme strach, co to s námi udělá

Nováček Chance ligy si minulý týden musel nechat odložit zápas s Bohemians 1905, protože střevní viróza zavřela téměř kompletní tým na toaletách. Nádvorník to nazval otravou, která Artis sklátila po posezení u jednoho stolu.
„Ctíme presumpci neviny, mohlo to přijít odkudkoli. Stravujeme se společně, hmatatelné důkazy nejsou,“ uvedl Ondřej Tomek, ředitel komunikace Artisu.
Trenér má však jasno: „Z 23 hráčů to postihlo dvacet, tři s námi nejedli, protože dva měli krabičky a třetí si přinesl něco z domova. Ukazuje to jedním směrem, ale je to za námi.“
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Teplice – Artis Brno 0:0, bez branek, nováček ale venku opět bodoval
Přesto šlo o velký zásah. Artis před zdravotním průšvihem nabral formu, najednou musel pauzírovat a místo tréninku se kurýrovat.
„Všichni jsme to trošičku odstonali, dva dny jsme strávili na toaletě. I my v realizačním týmu. Polovina měla těžký průběh a na hráčích to bylo znát. Když sportovec ztratí ze dne na den dvě a půl kila, odejde síla, voda, všechno, co potřebujete k výkonu,“ přiblížil kouč. „Museli jsme kvůli tomu upravovat tréninkový proces. Ve čtvrtek se hráči dostali už na své váhy, ale zápasové zatížení je jiné.“
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I proto se Nádvorník a spol. báli, aby se týmu v závěru zápasu nevybily baterky. Nestalo se. „Měli jsme z toho strach,“ nezapíral vůdce lavičky. „Sami jsme byli v očekávání, co se stane, jestli zvládneme zápas ve velkém tempu, protože Teplice mají ve středové řadě hodně pohyblivé hráče. Běžecky to bylo náročné a jsem rád, že jsme obstáli. I střídající hráči nám přinesli kvalitu.“
Artis tak bodoval ve třetím utkání za sebou a je na 14. místě. „Pět zápasů v řadě jsme neprohráli,“ myslel trenér i přípravu a pohár, „což je pro nás povzbuzující. Je vidět, že výkonnost se zvedá a sedá si to. Pomohla nám reprezentační přestávka, v Hradci jsme hráli fantasticky, v Teplicích tak velká kvalita na míči jako tam nebyla, ale viróza nás poznamenala. Jsme spokojení, že jsme vzadu udrželi nulu a zápas fyzicky vydrželi.“
Hosté jednou inkasovali, branku Hopiho však rozhodčí kvůli ofsajdu, který akci předcházel, neuznal.
„Nebyli jsme si jistí, situace byla hraniční. Máme na lavičce tři tablety, pouštěli jsme si to zprava doleva, ale pokud si neuděláte čáru, nedají se některé situace poznat,“ konstatoval Nádvorník. „Zkraje sezony šel VAR proti nám, sebral nám hodně gólů, teď to konečně dvakrát hrálo v náš prospěch, v Liberci a Teplicích.“
Opět zářil teprve osmnáctiletý gymnazista Richard Kašík v brněnské brance, vychytal už svou druhou nulu. „Při neuznaném gólu jsem udělal první větší chybu v lize, branka by šla za mnou. Jsem rád, že se mi to podařilo hodit za hlavu a podat dobrý výkon. Úleva. Zápas se nám vydařil celkově, bod z Teplic je skvělý,“ radoval se 192 cm vysoký teenager.
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Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel
Jeho výkony oceňuje i Nádvorník. „Na to, kolik mu je, to zvládá mentálně i gólmansky. Pokaždé nám pomohl. S jeho nasazením jsme šli do rizika. Kdyby se to nepovedlo, uřízli by mi hlavu. Povedlo se to, tak nás všichni plácají,“ pousmál se trenér.
Je nadšený, jak se po administrativním postupu z druhé ligy tým posouvá. „Přišlo 18 nových jmen, museli jsme to poskládat. Jestli se tu někdo v zimě objeví, tak maximálně jeden dva hráči. Potřebujeme kádr stabilizovat, získat automatismy, aby si hráči na sebe zvykli a ještě víc o sobě věděli. Hodně jsme omladili, průměr je 23,7 let. Kluci to mají před sebou, půjdou fotbalově nahoru.“
Zda půjde Artis nahoru i tabulkou, napoví už příští, možná klíčový zápas podzimu – v sobotu hostí poslední Zlín.