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Chance Liga 2026/2027

Slavia dál prchá, ale v cestě má dilema. Jaká další témata se řeší na startu ligy?

Jiří Čihák
  8:00
Výživný fotbalový víkend plný událostí. Kde jenom začít? Redakce iDNES.cz vybírá nejdůležitější příběhy, které aktuálně hýbou prvoligovým děním. Odehraná jsou zatím jen tři kola, po nichž zůstávají stoprocentní Slavia a Jablonec. Témat je ale celá řada.
Část 1/4

Rébus v Edenu. Co s Chorým?

Slávistický útočník Mojmír Chytil podruhé překonává pardubického brankáře Vladimíra Neumana.

V neděli odpoledne ještě ve slunečních brýlích se zlatými obroučkami seděl na tribuně za slávistickou střídačkou. Už příště v Liberci však může nejlepší střelec uplynulé sezony opět vyběhnout na hřiště.

Po šestizápasovém flastru, který se přelil z minulé sezony, to bude ostře sledovaný návrat. I proto, že Slavia v úvodu sezony bez Tomáše Chorého celkem válí.

Já a útočník číslo jedna? Můžeme hrát i spolu, říká Chytil k návratu Chorého

Po prvních dvou kolech měla skóre 9:1. A i když se proti Pardubicím (2:1) dlouho trápila a drhlo jí to, tři body zajistil dvougólový Mojmír Chytil.

Právě kudrnatý útočník s třináctkou na zádech Chorého v úvodu sezony úspěšně zastoupil a zvládl už čtyři branky: „Ale neřekl bych, že jsem teď útočná jednička. Je na trenérovi, jestli vybere mě, nebo Tomáše. V minulosti jsme navíc ukázali, že můžeme hrát i spolu.“

Slavia se baví, Trpišovský mírní nadšení: Nedělejme soudy, náskok nic neznamená

Takže? Vrátí se Slavia příště k modelu s Chorým?

„Budeme ho chtít využít. Uvidíme, jestli hned od začátku, nebo v průběhu,“ kývl trenér Jindřich Trpišovský a chválil Chytila: „Mojma je pro nás aktuálně extrémně důležitý. Ve vápně soupeře jsme na něm hodně závislí.“

Jenže Chorému sešívaný realizační tým vždycky věřil o chlup víc. Projeví se to hned o víkendu?



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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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