Slavia dál prchá, ale v cestě má dilema. Jaká další témata se řeší na startu ligy?

Rébus v Edenu. Co s Chorým?
V neděli odpoledne ještě ve slunečních brýlích se zlatými obroučkami seděl na tribuně za slávistickou střídačkou. Už příště v Liberci však může nejlepší střelec uplynulé sezony opět vyběhnout na hřiště.
Po šestizápasovém flastru, který se přelil z minulé sezony, to bude ostře sledovaný návrat. I proto, že Slavia v úvodu sezony bez Tomáše Chorého celkem válí.
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Po prvních dvou kolech měla skóre 9:1. A i když se proti Pardubicím (2:1) dlouho trápila a drhlo jí to, tři body zajistil dvougólový Mojmír Chytil.
Právě kudrnatý útočník s třináctkou na zádech Chorého v úvodu sezony úspěšně zastoupil a zvládl už čtyři branky: „Ale neřekl bych, že jsem teď útočná jednička. Je na trenérovi, jestli vybere mě, nebo Tomáše. V minulosti jsme navíc ukázali, že můžeme hrát i spolu.“
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Takže? Vrátí se Slavia příště k modelu s Chorým?
„Budeme ho chtít využít. Uvidíme, jestli hned od začátku, nebo v průběhu,“ kývl trenér Jindřich Trpišovský a chválil Chytila: „Mojma je pro nás aktuálně extrémně důležitý. Ve vápně soupeře jsme na něm hodně závislí.“
Jenže Chorému sešívaný realizační tým vždycky věřil o chlup víc. Projeví se to hned o víkendu?