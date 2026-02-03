Chance Liga 2025/2026

Teplice na misi v Nigérii překvapil evropský fotbal. A taky hřiště jako beton

Petr Bílek
  10:30
Už Shakira opěvovala Afriku v songu pro mistrovství světa, teď si s ní notují i fotbalové Teplice. Mají za sebou první inspekční cestu do Nigérie a hlavní skaut ligového klubu Petr Brabec viděl spolu s kolegy na tři stovky hráčů.
Hlavní skaut teplického fotbalu Petr Brabec.

Hlavní skaut teplického fotbalu Petr Brabec. | foto: FK Teplice

„Celá akce byla zřízená jen pro nás. Jeden kluk od nás to tam již zná a zajistil nám doporučení od místních,“ osvětlil pro klubový web Brabec, bývalý hráč sklářů.

Čtyřčlenná skupinka se z Teplic vydala letem přes Istanbul do nigerijské metropole Abudži, cesta trvala 11 hodin. „Pozitivní je, že jsme vyrazili ve čtyřech a všichni čtyři jsme se vrátili,“ pousmál se skaut.

V místě bylo pro výpravu z Česka všechno špičkově zorganizované. „Měli jsme řidiče, který nás odvezl do skvěle zařízeného hotelu. Starali se o nás Dánové, kterým to patří, a také Nigerijci, nebyl v tom žádný problém,“ prozradil Brabec o pobytu v nejlidnatější zemi Afriky, která má přes 220 milionů obyvatel.

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Každé odpoledne trávili zástupci Teplic na hřišti, viděli třeba i pět zápasů denně. „Šlo o různé akademie. Každý den tam bylo kolem deseti týmů, hráli jedno utkání za druhým, některé místní výběry se opakovaly. Nakoukali jsme kolem tří set hráčů, to je dost,“ spočítal teplický vicemistr ze slavné sezony 1998/99.

V týmu tehdy nastupoval se Zdenkem Frťalou, nynějším koučem áčka. A právě on se zhrozil, když viděl fotky od kolegů: „Klobouk dolů, v jakých podmínkách v Africe hrají a trénují. Nejsou to příjemné obrázky.“

Brabec navštívil dvě hřiště. „A jedno z nich bylo naprosto šílené,“ přikývl. „Zkoušel jsem do něj zapíchnout prst a nešlo to, bylo jako beton. Šlo o starou umělku, postavenou snad před 30 lety, která neměla lajny, byla akorát zasypána gumou.“

Zadání znělo hledat rychlá křídla či hráče na pozici devět, tedy hrotového útočníka. „Primárně jsme tam letěli kvůli ofenzivním fotbalistům, ale dívali jsme se i na stopery. A někteří se nám líbili. Hodně záleží také na věku, měli tam být kluci od 16 do 19 let, ale někteří vypadali vyspělejší a zkušenější,“ nedůvěřuje Brabec úplně nahlášenému věku.

Hráči prý do sebe šli tvrdě, ale nikdo se nehádal, neprotestoval, rozhodčí měli autoritu. „Nehrálo se na auty, dokud míč neodletěl někam do plotu. Pořád hráli disciplinovaně, dresy měli nové, obutí se dost lišilo. Někdo hrál v sálovkách, jiní v turfech, nebo dokonce kolíkách. Rozdíly byly obrovské,“ přiblížil Brabec.

Překvapilo ho, jak do Nigérie proniká evropské pojetí fotbalu. Akademie sázely na kombinační styl. „Některé výběry už jsou trénovány evropským stylem, mají moderní metody. Mnoho týmů rozehrávalo už od gólmana, což znamená bohužel i to, že jsme viděli o něco méně individuálních dovedností.“

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Ohledně Nigerijců nejsou žádná data, která dnes přitom podle Brabce při skautingu tvoří až 60 procent poznání hráče. „Pak přichází na řadu video, až v závěru živé sledování. A také zjišťujete charakter, nastavení, snažíte se navnímat jeho osobnost. Je těžké porovnat, jak se hráči chovají tam a jak si zvyknou na evropský život. Ideálem je dostat sem kluky na zkoušku, vidět je tady.“

Africké dobrodružství neznamená, že teď budou proudit Nigerijci do Teplic jeden za druhým. „Čeští a slovenští hráči mají v našich očích svou kvalitu, cizince bereme spíše jako oživení hry jiným profilem.“

John Auta, podzimní kometa, je toho důkazem.

Klub jde nahoru, cítí navrátilec Kodeš

Pokažené kulatiny. V jeden den oslavil třicetiny i comeback do teplické sestavy, body ne. Ligová porážka v Jablonci ovšem fotbalistu Petra Kodeše nevykolejila z přesvědčení, že skláři budou vzkvétat. „Klub jde nahoru, což je jen dobře,“ vypozoroval.

Defenzivní štít nastoupil v barvách sklářů po pěti letech a pěti měsících, mezitím jeho mateřskou značku koupil miliardář Milan Kratina. „I když jsem byl pryč, Teplice jsem sledoval, vyrostl jsem tady. Pořád jsem ke klubu měl vztah. Návrat si užívám, jsem zpátky doma,“ povídal rodák ze sousední Krupky.

Celou pětiletku strávil v Hradci Králové, v zimě se stal součástí rošády kapitánů. K Votrokům zamířil Daniel Trubač, pro změnu ofenzivní záložník, kterého také zlákalo volání domoviny. Kodeš se na mistrovský zápas kvůli zranění kolena načekal bezmála půl roku.

Petr Kodeš je zpátky ve fotbalových Teplicích (14. ledna 2026)

„Dlouho jsem nehrál, nebylo jednoduché do toho naskočit. Hodně jsem pracoval, abych se vrátil. Jsem rád, že mi teď zdraví drží a že jsem zvládl odehrát celé utkání,“ zaťukal na zuby. Moc jiných pozitiv zápas nepřinesl, Teplice ani jednou nevystřelily na branku, to je nemilé překvapení do startu jara. „Od první minuty to byla kvůli těžkému terénu válka, ale s tím nic neuděláme. Když šel Jablonec do deseti, byli jsme hrozně netrpěliví, měli jsme hru zjednodušit. Díky centrům je dostat pod tlak. My jim to usnadnili, nebyli jsme nebezpeční,“ mrzelo Kodeše.

Vítězný gól zařídil Lamine Jawo, tradiční popravčí teplických nadějí. V posledních třech zápasech dal sklářům tři vítězné góly. „On je silný, rychlostní útočník. Nepamatuju, že by nám zatápěl, kluci ho výborně ubránili. Až na to, že jsme si nepohlídali standardku,“ štvalo navrátilce. „Do defenzivy jsme byli pevní, ale když nedostáváme góly, nějaký musíme dát. V ofenzivě to bylo od nás málo, nejen od útočníků, od všech.

„Nové časy Teplice předurčují k novým pořádkům v tabulce, zatím se pohybují na hraně střední skupiny. Kam až ambice sahají, to Kodeš nechce odhadovat. „Osobně nemám rád, když se bavíme o umístění. Česká liga je hrozně vyrovnaná a strašně náročná, týmy napěchované na pár bodech. Musíme být zatím rádi za to, kde jsme.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
