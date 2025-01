Hoši, všichni na Slavii máte! Pět nováčků očima trenéra Houšteckého

Část 1/5

Divine Teah

Teenager z Libérie, reprezentant své země, univerzální záložník. Ročník 2006. Slavia za něj do švédského Hammarby posílá přes sto milionů korun, což je nevídaný ranec.

„Všude slýchám: Osmnáctiletého kluka za takové prachy? Proč? Protože člověk musí jít někdy do rizika. A navíc si nemyslím, že jsou to v evropském měřítku závratné peníze. Divine je mladý a ohromně talentovaný. Jeho příběh se může podobat Malicku Dioufovi, kterého po jednom roce ve Slavii nahání půlka Evropy. Investujete do neobroušeného diamantu a když ho správně obrousíte... Divineova kvalita je nesporná a on navíc brzy pochopil, jak se u nás pracuje. Na podzim poprvé přišel na trénink. Byla reprezentační pauza, lidí jako šafránu. Sotva jsme zvládli poskládat dva týmy po sedmi. Hrál jsem taky, s Divinem v týmu. Já ho tak seřval, že se nevrací, že běhá jen dopředu. I když jsme vyhráli, dostal sodu: ‚Jak nebudeš běhat, nemůžeš ve Slavii hrát.‘ Odcházel smutný, naštvaný, nechápal. Vzal ho za ramena Igoh Ogbu, táta všech Afričanů, a vysvětlil mu, jak se ve Slavii musí pracovat. Do zimní přípravy přišel Divine jako vyměněný. Až jsme si říkali, že z jeho přístupu máme větší radost, než kdyby dal gól Barceloně. Až si zvykne na intenzitu hry, může hrát na více pozicích. Má průnikovou přihrávku, má kros, používá obě nohy. Fotbal samozřejmě není podnikání, nýbrž živý organismus, takže se můžete splést, ale já věřím, že jsme se nespletli. Čas ukáže.“