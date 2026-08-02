Taková mistrovská rodinka. U Holeňáků jsou šampiony táta, máma i obě dcery

Obě jeho dcery zlato oslavily v pražské Slavii, pod jejíž značkou Holeňák taky působil. Třiadvacetileté Denise, která už hraje v Písku, se nejcennější kov houpal na krku před třemi lety. Dvacetileté Melise letos.
Jak jejich kariéry prožíváte?
S manželkou velmi! Holkám moc fandíme, máme z nich radost, že jsou šikovné. A že se jim daří odmalička a dopracovaly se až do interligy. Apelujeme na ně, že důležité je i studium, obě jsou vysokoškolské studentky. Denisa má hotové bakalářské studium na policejní akademii a pokračuje na magistru. Melisa studuje druhým rokem FTVS v Praze.
Nechtěl jste z nich fotbalistky?
Ne že bych nechtěl, ale odmalička je bavila házená víc, tíhly k ní. Fotbal jsme hráli na zahradě, holky byly lepší – ale jen proto, že byly dvě na jednoho!
Když holky hrají proti sobě, sedneme si doprostřed tribuny a fandíme té, která je zrovna na hřišti.