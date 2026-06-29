Do Budějovic se může vrátit fotbalová liga, hrálo by ji Táborsko. Řešíme to, hlásí klub

„Lhůtu velmi pravděpodobně využijeme úplně celou, protože je to opravdu zásadní rozhodnutí,“ nechal se v pondělí ráno slyšet Ivo Táborský, výkonný ředitel Táborska.
V tu dobu ještě klub neměl na stole oficiální informaci s nabídkou na postup.
Druhý tým uplynulého ročníku Chance Národní Ligy má šanci na postup poté, co Karviná stáhla své odvolání proti rozhodnutí Etické komise FAČR o vyřazení z nejvyšší soutěže.
Slezský tým je tak sestupujícím, ale jelikož nový ročník už byl rozlosován, Ligová fotbalová asociace (LFA) podle svého výkladu řádů jako první oslovila Táborsko, neúspěšného účastníka baráže.
Pokud by jihočeský klub odmítl, přijde na řadu Artis Brno, další tým z baráže. A pokud by ani on nabídku nevyužil, LFA by oslovila pražskou Duklu, jež byla prvním sestupujícím z nejvyšší soutěže.
Rozhodnutí je pro klub ze druhého největšího jihočeského města zásadní nejen z ekonomického pohledu, ale také třeba proto, že na táborském stadionu na Kvapilce se první liga hrát nemůže.
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Klub má ovšem uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí s městem České Budějovice na užívání stadionu na Střeleckém ostrově. V Budějovicích by se tak nečekaně mohla hrát profesionální soutěž i v nadcházející sezoně.
Místní Dynamo totiž neobdrželo licenci a administrativně bylo přeřazeno až do třetí ligy.
Už v úterý se mají zástupci Táborska sejít také s vedením Jihočeského kraje.
„Není to jen o hráčích z áčka, ale o celém klubu i o tom, co by případný rok v lize pro něj znamenal,“ doplnil Táborský.