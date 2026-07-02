Díky za nabídku, ale ne. Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno

Je to očekávaná zpráva. Klub z Tábora není na ligu připraven. Nemá vhodný stadion, ani kádr, který by v konkurenci obstál.
Připravujeme podrobnosti...
Je to očekávaná zpráva. Klub z Tábora není na ligu připraven. Nemá vhodný stadion, ani kádr, který by v konkurenci obstál.
Připravujeme podrobnosti...
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
Další sportovní akce v roce 2026:
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3.
|Jižní KoreaJižní Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4.
|ČeskoČesko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2.
|KanadaKanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4.
|KatarKatar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BrazílieBrazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2.
|MarokoMaroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3.
|SkotskoSkotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4.
|HaitiHaiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|2.
|AustrálieAustrálie
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3.
|ParaguayParaguay
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|4.
|TureckoTurecko
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|3
|2
|0
|1
|10:4
|6
|2.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|3.
|EkvádorEkvádor
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4.
|CuraçaoCuraçao
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NizozemskoNizozemsko
|3
|2
|1
|0
|10:4
|7
|2.
|JaponskoJaponsko
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|3.
|ŠvédskoŠvédsko
|3
|1
|1
|1
|7:7
|4
|4.
|TuniskoTunisko
|3
|0
|0
|3
|2:12
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BelgieBelgie
|3
|1
|2
|0
|6:2
|5
|2.
|EgyptEgypt
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3.
|ÍránÍrán
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|2.
|KapverdyKapverdy
|3
|0
|3
|0
|2:2
|3
|3.
|UruguayUruguay
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|4.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2.
|NorskoNorsko
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|3.
|SenegalSenegal
|3
|1
|0
|2
|8:6
|3
|4.
|IrákIrák
|3
|0
|0
|3
|1:12
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2.
|RakouskoRakousko
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|4.
|JordánskoJordánsko
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KolumbieKolumbie
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|2.
|PortugalskoPortugalsko
|3
|1
|2
|0
|6:1
|5
|3.
|Demokratická republika KongoDR Kongo
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|4.
|UzbekistánUzbekistán
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AnglieAnglie
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|2.
|ChorvatskoChorvatsko
|3
|2
|0
|1
|5:5
|6
|3.
|GhanaGhana
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4.
|PanamaPanama
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
V lednu v závěru finále mistrovství Afriky na protest proti verdiktu rozhodčího odešli ze hřiště. O půl roku později v boji o osmifinále mistrovství světa fotbalisté Senegalu v posledních minutách...
Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. Šestadvacetiletý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastlu, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber (2,6 miliardy...
Mistrovství světa se nepovedlo a český fotbal řeší, kudy dál. První změna? Pondělní konec reprezentačního kouče Miroslava Koubka. „Trenér si nejdřív promluvil s Pavlem Nedvědem, pak jsem se s ním...
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 23. dne otevře duel Španělska s Rakouskem, v noci se odehraje šlágr mezi Portugalskem a Chorvatskem a nad ránem nastoupí...
Ve druhém přípravném duelu remizovali plzeňští fotbalisté se Spartakem Trnava 1:1. Na hřišti v Dobřanech otevřel skóre v 63. minutě Mehmeti, jenže krátce poté za Viktorii srovnal Panoš. Další...
Osm minut a pět sekund. Nesnesitelně dlouho se hrálo „divadlo“ kolem penaltové situace v závěru prodloužení mezi fotbalisty Belgie a Senegalu na mistrovství světa, než ho vítězným gólem na 3:2...
Od roku 1966, kdy otočili finále mistrovství světa proti Německu, nedokázali angličtí fotbalisté vyhrát vyřazovací zápas na mistrovství světa, když inkasovali jako první. Až doteď. „Postoupit jsme si...
Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Američtí fotbalisté v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2:0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Skóre utkání v San Franciscu otevřel na konci první půle Folarin...
Nevídaný obrat předvedli belgičtí fotbalisté na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa. Se Senegalem prohrávali 0:2 po gólech Diarry a Sarra, v rozmezí 86. a 89. minuty ale srovnali zásluhou Lukakua...