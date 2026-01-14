Bývalý mládežnický reprezentant Srbska už nebyl na soustředění s Viktorií ve španělském Benidormu a měl svolení k odchodu. Pod trenérem Miroslavem Koubkem patřil pětadvacetiletý Markovič mezi stabilní členy základní sestavy, z níž ale postupně vypadl.
„Svetozar odvedl za necelé dva roky pro náš klub kvalitní služby. Splnil, proč tehdy do Viktorky přicházel. Nyní jsme se ale rozhodli jít jinou cestou, do obrany jsme přivedli nové hráče a dali mu tedy svolení k transferu. Přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal.
Markovič odehrál za Viktorii celkem 50 zápasů na domácí i evropské scéně, v nichž si připsal dva góly. V české lize má bilanci 28 zápasů a jednu vstřelenou branku. Slovenský mistr ho vítá jako významnou posilu do defenzivní formace.
„Jsem velmi rád, že se nám Svetozara konečně podařilo získat. Říkám konečně, protože už jsme se o to několikrát pokoušeli. V minulosti jsme o něm jednali s Partizanem, nyní s Viktorií Plzeň. Mám velkou radost, že jsme dospěli k dohodě o přestupu,“ řekl generální ředitel nejúspěšnějšího slovenského klubu Ivan Kmotrík mladší.
„Získáváme hráče, jehož máme dlouho a důkladně odsledovaného. Vyztuží nám střed obrany a zároveň přichází ve velmi dobrém fotbalovém věku. Na podzim hrál za Plzeň těžké evropské zápasy, má zkušenosti z mezinárodního fotbalu a ví, co je to působit v klubech, které mají nejvyšší cíle,“ dodal.
Markovič si v posledním ligovém zápase s Duklou zranil rameno, kvůli tomu by zřejmě nebyl Plzni k dispozici pro lednový start Evropské ligy proti Portu. „Přicházím do největšího klubu na Slovensku, který hraje na krásném stadionu a má skvělé fanoušky. Vím, že očekávání jsou tady vždy nejvyšší, na to jsem však zvyklý z působení v Partizanu, Olympiakosu či Plzni. Těším se na novou výzvu,“ řekl stoper.