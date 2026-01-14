Chance Liga 2025/2026

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Autor: ,
  11:03
Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský fotbalový klub oznámil jeho odchod na svém webu.
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem Markovičem. | foto: Reuters

Jan Kuchta ze Sparty (vlevo) a Svetozar Markovič z Plzně během semifinále Mol...
Plzeňský stoper Svetozar Markovič hlavičkuje balon v utkání s Laziem.
Plzeňský obránce Svetozar Markovič slaví svůj gól s Pavlem Šulcem.
Plzeňská radost, střelec Pavel Šulc (vpravo), kapitán Lukáš Kalvach a Svetozar...
5 fotografií

Bývalý mládežnický reprezentant Srbska už nebyl na soustředění s Viktorií ve španělském Benidormu a měl svolení k odchodu. Pod trenérem Miroslavem Koubkem patřil pětadvacetiletý Markovič mezi stabilní členy základní sestavy, z níž ale postupně vypadl.

„Svetozar odvedl za necelé dva roky pro náš klub kvalitní služby. Splnil, proč tehdy do Viktorky přicházel. Nyní jsme se ale rozhodli jít jinou cestou, do obrany jsme přivedli nové hráče a dali mu tedy svolení k transferu. Přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal.

Markovič odehrál za Viktorii celkem 50 zápasů na domácí i evropské scéně, v nichž si připsal dva góly. V české lize má bilanci 28 zápasů a jednu vstřelenou branku. Slovenský mistr ho vítá jako významnou posilu do defenzivní formace.

„Jsem velmi rád, že se nám Svetozara konečně podařilo získat. Říkám konečně, protože už jsme se o to několikrát pokoušeli. V minulosti jsme o něm jednali s Partizanem, nyní s Viktorií Plzeň. Mám velkou radost, že jsme dospěli k dohodě o přestupu,“ řekl generální ředitel nejúspěšnějšího slovenského klubu Ivan Kmotrík mladší.

„Získáváme hráče, jehož máme dlouho a důkladně odsledovaného. Vyztuží nám střed obrany a zároveň přichází ve velmi dobrém fotbalovém věku. Na podzim hrál za Plzeň těžké evropské zápasy, má zkušenosti z mezinárodního fotbalu a ví, co je to působit v klubech, které mají nejvyšší cíle,“ dodal.

Jan Kuchta ze Sparty (vlevo) a Svetozar Markovič z Plzně během semifinále Mol Cupu

Markovič si v posledním ligovém zápase s Duklou zranil rameno, kvůli tomu by zřejmě nebyl Plzni k dispozici pro lednový start Evropské ligy proti Portu. „Přicházím do největšího klubu na Slovensku, který hraje na krásném stadionu a má skvělé fanoušky. Vím, že očekávání jsou tady vždy nejvyšší, na to jsem však zvyklý z působení v Partizanu, Olympiakosu či Plzni. Těším se na novou výzvu,“ řekl stoper.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
