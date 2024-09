Plzeňský Markovič poznává novou zemi i klub. Hra na tři obránce? Sžívám se, říká

„První zápas před domácími fanoušky jsem si užil. Hrálo se mi dobře, fanoušci byli skvělí a jsem rád, že jsme získali tři body. Teď už se soustředíme na další utkání, které nás čeká v sobotu na Slavii,“ pověděl po utkání Markovič.

Bylo vaším hlavním úkolem pohlídat Jana Klimenta?

Věděli jsme, že Kliment je nejlepším střelcem ligy, a proto jsme se soustředili hlavně na něj. Je dobře, že jsme to zvládli a v podstatě jej do ničeho nepustili. Olomouc vlastně měla jedinou šanci, kdy v závěru dala branku ze standardky. My měli příležitostí daleko víc a je škoda, že jsme nepřidali další góly. Konec utkání pak mohl být klidnější.

V Partizanu jste hrál ve čtyřčlenné obraně, jak si zvykáte na hru ve třech vzadu?

Je to tak, v Srbsku se praktikovala obrana ve čtyřech, tak tam hraje většina týmů. Ale párkrát jsme si vyzkoušeli i systém se třemi obránci. To je tady pro mě trochu nové, ale trenéři i tým mi pomohli, abych se s tímto rozestavením co nejdříve sžil. Vím, že na sobě musím stále pracovat, abych ten styl ještě víc navnímal a do budoucna ukázal progres.

Můžete ještě přiblížit váš příchod do Viktorky?

Seběhlo se to hodně rychle, po mém příchodu jsem hned druhý den hrál v Liberci. Ale klub i spoluhráči mi v adaptaci hodně pomohli a potom už bylo více času, abych všechno poznal. Čím dál víc si zvykám a jsem tady šťastný. Pro Viktorku jsem se rozhodl, protože je to silný klub s velkými ambicemi. Hraje evropské poháry, to také hrálo v mém přestupu roli. Těším se na utkání v Evropě i domácí lize, kde chceme bojovat o nejvyšší příčky.

Zabydlel jste se už v novém klubu a novém městě?

Určitě jsem potřeboval nějaký čas, abych poznal nové spoluhráče a zjistil, jak všechno funguje. Ještě asi pár zápasů bude trvat, než se s tím naplno sžiju. Jsem v novém prostředí, poznávám novou zem i klub a postupně zjišťuji, jak to tady chodí.

V minulosti se o vás mluvilo v souvislosti se zájmem Manchesteru United. V Plzni si proti němu teď zahrajete v Evropské lize, jak se konkrétně na tenhle duel těšíte?

To už je hodně let zpátky, nakonec zůstalo jen u spekulací a nic z toho nebylo. Zůstal jsem v Partizanu, až pak odešel na hostování do Olympiakosu. Manchester je samozřejmě velký tým, snem každého hráče je zahrát si proti němu a ještě větším působit v něm. Pro nás i fanoušky bude prosincový duel obrovským zážitkem.

Už v sobotu vás čeká v pražském Edenu další ligový duel proti Slavii, co od něj očekáváte?

Na utkání se připravujeme, vím, že Slavia je velmi dobrý klub, který hraje každoročně v popředí tabulky. Musíme být stoprocentně nachystáni, abychom na jejich hřišti mohli uspět.