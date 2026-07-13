Oba góly Sigmy proti dubajskému soupeři vstřelil v závěrečné dvacetiminutovce Islanďan Mikaelsson. Dvaadvacetiletý útočník je jednou z letních posil hanáckého klubu. Olomouc udržela čisté konto ve třech z dosavadních čtyř přípravných duelů.
Teplice dokonce ve stejném počtu zápasů neinkasovaly. O výhru nad Wackerem se postarali Radosta a po změně stran dvěma góly střídající Kozák. Severočeši mají před sebou stejně jako Olomouc i Hradec Králové ještě jeden přípravný zápas před začátkem soutěžního ročníku.
Ani východočeský tým v přípravě ještě neprohrál, nenavázal ale na úvodní dvě vítězství. Proti Wolfsbergu ho poslal do vedení Trubač, ale rakouský soupeř po přestávce vyrovnal. Hradec Králové už příští čtvrtek vstoupí na hřišti norského týmu Tromsö do druhého předkola Evropské ligy. Stane se tak ještě před startem domácí Chance Ligy, kde ho hned v úvodu čeká východočeské derby s Pardubicemi.
70. Mikaelsson
90. Mikaelsson
Koutný (46. Hruška) – Sylla (46. Noumbissie), Král, Lurvink (62. Spáčil) – Hadaš (62. Mikulenka), Baráth (62. Grgić), Janošek (46. Soldo), Ghali (62. Šíp) – Krivak (62. Růsek), Tkáč (62. Kliment) – Sejk (62. Mikaelsson)
1. poločas: Al Meqebaali – Adil, Gomes, Guilherme, Irala, Kauan Santos, Maksimovič, Mateus Henrique, Renan, Rikelme, Yuri Cesar
2. poločas: Donelli – Al Alghassani, Damian, Pour, Jumah, Seifi, Keita, Eid, Breno Lemos, Azmoun, Dias Lima
Hruška – Šíp, Spáčil, Soldo, Růsek, Noumbissie, Mikulenka, Mikaelsson, Kliment, Grgić
Rozhodčí: Ustaoglu – Stadler, Kay
Počet diváků: 200
13. Radosta
63. Kozák
76. Kozák
Trmal (46. Lichtenberg) – Bílek (60. Švanda), Vientiess (60. Taraduda), Večerka (46. Jakubko), Riznič (60. Harušťák) – L. Mareček (46. Kodeš), Fortelný (60. Garža) – Radosta (46. Hopi), Čermák (46. Náprstek), Krejčí (60. Auta) – Zlatohlávek (60. Kozák).
Němeček – Takács.
55. Avdijaj
11. Trubač
Gutibauer – Agyeman, Behounek, Diabate, Hassler, Matič, Piesinger, Pink, Renner, Schriebl, Vukojevič.
Vízek (46. Vágner) – Petrášek (56. Zentrich), Uhrinčať, Čech (66. Horák), Ludvíček, Kubr, Trubač, Dancák (66. Wiesner), Slončík (56. Ponikelský), van Buren (56. Hodek), Umar (56. Regža).
Polster, Skubl – Vrioni, Avdijaj, Schwarz, Schabauer Ma., Schabauer Mi., Mamageishvili, Sulzner, Wohlmuth, Kitz, Wimmer, Karamoko, Djuric.
Vágner – Čihák, Darida, Hodek, Horák, Mihálik, Ponikelský, Regža, Vlkanova, Wiesner, Zentrich.
Rozhodčí: Talic – Crnkic, Pilic