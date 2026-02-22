Chance Liga 2025/2026

Surovčík za hvězdu: vychytal Vydru, chválil ho Hyský. Měla Plzeň kopat další penaltu?

Jiří Čihák
  22:11
Jestli byl před týdnem, kdy narychlo zaskočil za zraněného Vindahla, za hrdinu, teď možná povýšil do role superhrdiny. Sparťanský brankář Jakub Surovčík, ten druhý vzadu, kterému kvůli předchozím chybám málokdo věřil. V Plzni korunoval spolehlivý výkon chycenou penaltou. V momentě, kdy bylo hostům z Prahy ouvej.
„Jeho druhý ligový zápas za Spartu a zase byl jistý. Nám možná chybělo i trochu víc štěstí, ale on byl jednoznačně nejlepším hráčem soupeře,“ zmínil i Martin Hyský, trenér Plzně.

„Potvrdil svůj dobrý výkon z minulého týdne. Zase byl klíčový, při penaltě udělal skvělé rozhodnutí a já jsem za něj moc šťastný,“ pravil Brian Priske, kouč Sparty.

Těsně po přestávce to nejdřív vypadalo na přímý kop pro domácí.

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Čtveřice Doski, Hrošovský, Višinský a Vydra schůzovala nad balonem a vymýšlela, jak dostat míč přes zeď. Na hraně pokutového území sparťan Mercado srazil rukou Ladrův centr, rozhodčí Volek nařídil přímý kop, jenže od videa dostal zprávu, že k přestupku došlo ve vápně.

Podle opakovaných záběrů se Mercado dotkl rukou přesně na čáře, která je součástí pokutového území.

„Nemáme určené hráče na penaltu, necháváme to na nich podle toho, jak se cítí a jak si věří. Vydra si věřil a já byl klidný, protože je to zkušený hráč,“ vysvětloval Hyský. „Ale bohužel se nerozhodl dobře a Surovčík předvedl skvělý zákrok.“

Skočil po své pravé ruce a prudkou, leč nedostatečně umístěnou ránu, vyrazil.

„Při penaltě můžete jako brankář jen získat. Gólman má mentálně jednodušší pozici než útočník. Snažil jsem se Vydru přečíst a naštěstí se mi to povedlo. Nic jiného říct ani nejde,“ líčil do kamer Oneplay Sport.

V rozhovoru byl stejně jako minulý týden, kdy nahradil zraněného kolegu Vindahla a pomohl k vítězství nad Hradcem Králové (2:0), velmi úsporný.

Na hřišti je ale pro Spartu čím dál důležitější.

„Dvakrát nastoupil a dvakrát se mu to povedlo, což je super. Doufejme, že v tom bude pokračovat,“ ocenil obránce Zelený. „V první půli tam měl velmi dobré zákroky, byly to gólové situace a velmi dobré šance, ale on je zneškodnil.“

Skvěle se předvedl proti ráně Červa, nezaskočila ho ani prudká střela Višinského. Poradil si i s dalšími možnostmi soupeře, po devadesáti minutách měl celkem šest úspěšných zákroků.

„Chytání na čáře je moje nejsilnější stránka,“ hodnotil Surovčík. „Jen škoda, že jsme v úvodu neproměnili velkou šanci, protože by se nám určitě hrálo lépe.“

Remíza 0:0 je pro Spartu, která nahání Slavii v boji o titul, málo. I když Zelený přiznal: „S bodem budeme možná spokojenější než s výkonem, který nás bude mrzet.“

Sparťanský brankář Jakub Surovčík během zápasu v Plzni.

Vždyť i bez penalty měla Plzeň víc ze hry. A v 65. minutě se na hřišti dožadovala další penalty. Celkem nenápadná akce: Lawal při ní u rohového praporku vykoupal Ševínského, jehož se elegantně zbavil, a centroval do vápna, kde míč ztlumil sparťan Ryneš. Rukou?

„Viděl jsem to několikrát a průkazný záběr jsem nenašel,“ vysvětloval expert Antonín Rosa v televizním studiu. „S největší pravděpodobností šel balon do těla a až potom do ruky, v tom případě VAR nezasáhl.“

Ani Hyský verdikt nerozporoval: „Myslím si, že rozhodčí podali velmi dobrý výkon. Jasně, vždycky najdete minimální chyby, ovšem já tuhle konkrétní situaci ani neviděl.“

Upozornil však na jinou věc.

„Když jsem viděl, jak se v sobotu rozhodovalo v Edenu a co tam bylo za penaltu, tak se schválně podívejte, jak Sparta bránila Krčíka ve druhém poločase při standardkách. To jsou možná situace, které za přezkum stojí, ale znovu opakuji, že rozhodčí z mého pohledu podal velmi dobrý výkon a přispěl k úrovní utkání, která byla vysoká.“

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Totéž platilo i pro Surovčíka, který při svém druhém ligovém startu za Spartu dostal cenu pro muže utkání. Snad jen v závěru mu zatrnulo, když hluboko v nastaveném čase podběhl Hrošovského centr do pokutového území. Prohrál souboj s Jemelkou a následnou dorážku Dweha musel zablokovat Ševínský.

V ten moment parťáci třiadvacetiletému gólmanovi hodně pomohli, stejně jako on pomohl předtím jim.

Svůj záskok mezi sparťanskými tyčemi zatím zvládá perfektně. Protáhne si ho i o další zápas s Baníkem?

„Šance na to, aby Vindahl stihl zápas v Plzni, byla nulová. Ale příští týden už by mohl být připravený,“ řekl Priske.

Surovčík bude případně nachystaný určitě.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.

Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad...

22. února 2026  8:59

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci.

Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným...

22. února 2026  7:48

