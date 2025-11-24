Chance Liga 2025/2026

Sudí správně odvolali penaltu Plzně v Jablonci. Na Slavii ale chybovali

14:12
  14:12
Byla by to situace, která mohla celý nervák rozseknout. Nakonec ale sudí Jan Všetečka v Jablonci po konzultaci s asistentem u videa penaltu fotbalistům Plzně odvolal. A podle komise rozhodčích správně. Chyboval sice Jakub Wulkan na Slavii, když za faul Michala Sadílka nenařídil ani přímý kop, nicméně na intervenci a případné vyloučení komise daný zákrok neviděla.
Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně. | foto: ČTK

Byly to jediné dva zápasy, kterými se po šestnáctém kole zabývala.

Nejprve řešila penaltu, kterou v závěru utkání v Jablonci (3:3) sudí Všetečka ve hře odpískal. Po zákroku domácího brankáře Jana Hanuše dorážel do odkryté sítě Václav Jemelka a trefil při tom do ruky obránce Filipa Nováka.

Pak do hry promluvil videoasistent Pavel Orel, který verdikt doporučil zvrátit.

„Správně pak odvolal pokutový kop nařízený za hru rukou. Míč zasáhl obránce nejprve do těla a následně do ruky,“ vysvětlila komise v tradičním komuniké.

To na Slavii byla situace o něco spornější.

V závěru zápasu (3:1) s Bohemians mohl jít do úniku hostující Milan Ristovski, když se provlékl kolem bránícího Michala Sadílka. Ten ho pak za rozhodnutého stavu ve skluzu fauloval. Sudí Wulkan však situaci jako přestupek nevyhodnotil.

„Chybně nenařídil přímý volný kop pro hostující družstvo a chybně neudělil žlutou kartu,“ vyčetla mu komise. Sadílek byl navíc v době zákroku posledním domácím obráncem a dalo by se polemizovat, zda nemohla přijít i červená karta.

„S ohledem na místo přestupku a postavení dalšího bránícího hráče domácího družstva Holeše se spíše jednalo o zmaření slibně se rozvíjející akce, než o zmaření zjevné brankové možnosti. VAR správně neintervenoval,“ popsala komise.

Ve stejném utkání řešila také možný pokutový kop z desáté minuty za bezbrankového stavu, kdy z velké blízkosti střílel Vlasij Sinjavskij a jeho pokus skrčenou rukou zablokoval Štěpán Chaloupek.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop. O přestupek se nejednalo, protože hráč domácího družstva měl ruku v okamžiku dotyku s míčem u těla,“ řekla komise.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
