Chance Liga 2025/2026

Strnad dostal od antimonopolního úřadu zelenou ke koupi plzeňské Viktorie

Autor: ,
  13:08aktualizováno  13:27
Miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci majiteli zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již deset let. Jako 100% vlastník a předseda představenstva se zaměřuje především na nové akvizice a klíčové obchodní projekty. (2025) | foto: Czechoslovak Group

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...
Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...
Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.
Michal Strnad
6 fotografií

O plánovaném nákupu informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny. Strnad podíl kupuje prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem.

„Úřad dospěl ve zjednodušeném řízení k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení. Rozhodnutí už nabylo právní moci,“ uvedl ÚOHS.

Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu.

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Skupina FCVP GmbH prodala svůj většinový podíl po dvou letech od vstupu do klubu. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Fotbalový klub v tiskové zprávě zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.

Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V říjnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Strnad dostal od antimonopolního úřadu zelenou ke koupi plzeňské Viktorie

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci majiteli zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

7. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  13:27

Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí

Aktualizujeme
Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií.

Václav Sejk a Patrik Hellebrand se dočkali první nominace do národního týmu. Dočasný kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl je povolal na listopadové zápasy - přípravu se San Marinem a...

7. listopadu 2025  12:15,  aktualizováno  12:54

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

7. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  12:23

Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Za A-tým fotbalové Sigmy se dosud prosadil jen jednou, druhý gól si ale schoval na pravou chvíli. Filipovi Slavíčkovi, odchovanci Olomouce, bude dozajista jedno, že spoluhráči jeho trefu nazývají...

7. listopadu 2025  11:17

Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu

Turečtí fanoušci před utkáním s Nizozemskem.

Při vyšetřování sázkařské aféry v tureckém fotbale zatkli 18 lidí. Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích a předsedy prvoligového Eyüpsporu.

7. listopadu 2025  10:27

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Zahraniční vedení českobudějovického fotbalového klubu nereflektovalo podmínky Jihočeského kraje a města ze vzájemné schůzky. Finanční podpora od obou organizací pro druholigový klub i tamní...

7. listopadu 2025  10:22

Žitný přijde „jen“ o osm zápasů, odvolací komise mu zmírnila trest

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.

Odvolací komise Fotbalové asociace ČR o dvě utkání zmírnila Patriku Žitnému ze Zbrojovky Brno desetizápasový trest za faul na Tomáše Kotta z Ústí nad Labem.

7. listopadu 2025  10:09

Kudy z nudy, Sparto? Priske musí najít nakopávák, jeho tým teď nebaví

Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou.

Mohlo to nakonec dopadnout ještě hůř. Co kdyby minutu před koncem balon z hlavy řeckého obránce Konstantopulose necvrnkl do tyče, ale zapadl za záda brankáře Vindahla? Pak by fotbalová Sparta měla...

7. listopadu 2025

Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza...

7. listopadu 2025  8:43

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

I kouč Martin Hyský posléze přiznal, že si na lavičce pořádně oddechli. „Byla to těžká chvíle. Kdyby takovýhle zákrok rozhodl, že soupeř kope penaltu, bylo by to hodně nepříjemné,“ kývl. Bezbrankovou...

7. listopadu 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.