Csaplár se Strakou před zápasem vzpomínali. Úsměv vydržel jen Strakovi

„S klukama jsme se den před zápasem byli projít, dali jsme si na terase pivčo a najednou říkám: To je Josef! A on na mě: Nazdar, Franz! Byla to absolutní náhoda,“ vyprávěl Straka.



„Já pivo nepiju, my jsme tam byli na večeři. Měli jsme družný rozhovor, seděli jsme spolu asi půl hodiny a povídali jsme si,“ přitakal Csaplár.

Hlavní téma rozhovoru bylo jasné. „Zavzpomínali jsme, jak jsme byli velcí trenérští rivalové při derby Slavia – Sparta,“ popisoval karvinský kouč Straka. „Klábosili jsme, povídali si, bylo to super. Jsem rád, když si kolegové vymění názory. Pepík je skvělý kluk, skvělý trenér, je na něm cítit, že fotbal miluje. Je to typ člověka jako já. Dokáže výborně pracovat, burcovat. Dělá ve Zlíně skvělou práci.“

TAKHLE TO MUSÍŠ! Josef Csaplár se snaží usměrnit zlínské fotbalisty během ligového zápasu s Karvinou. Ale jeho týmu se nedařilo, navíc dohrával v oslabení.

Zatímco Straka se po vzájemném utkání usmíval, Csaplár se kabonil.



„V pátek to bylo fajn, v sobotu to fajn nebylo,“ povzdechl si po potupné domácí porážce 1:4.

„Asi nikdo nečekal, že to tak dopadne. Naše výhra byla jen otázkou štěstíčka, možná to tak mělo být. Třeba osud. Ale zároveň jsem opravdu spokojený nejen s výsledkem, v některých pasážích i s naší hrou,“ poznamenal Straka.