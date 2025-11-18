Chance Liga 2025/2026

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

Autor: ,
  11:16aktualizováno  11:49
Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Roman Skuhravý, realizační tým posledního celku první ligy doplnil i jeho syn David. Padesátiletý hlavní kouč nahradil odvolaného Jana Kameníka a do Česka se vrátil po pěti letech na Slovensku, kde naposledy vedl Košice. Délku smlouvy klub nezveřejnil.

Roman Skuhravý je novým koučem Slovácka. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Slovácko je v tabulce po 15 kolech poslední s osmi body za jednu výhru a pět remíz. Tato bilance se stala osudná pro Kameníka, jehož po 14. kole dočasně nahradil sportovní manažer Veliče Šumulikoski a prohrál s týmem v Hradci Králové 0:4. Skuhravého premiérou bude nedělní derby se Zlínem. Jeho syn David se bude podílet na kondiční přípravě.

Po Kameníkově odvolání klub oslovil zkušené trenéry Petra Radu, Miroslava Koubka a Svatopluka Habance, v úterý však oznámil dohodu se Skuhravým. „Patří k trenérům, kteří dokážou dlouhodobě a systematicky pracovat s týmem, rozvíjet hráče a zároveň přinášet moderní herní principy. Jeho fotbalová filozofie i energie nás přesvědčily, že je správnou volbou pro další etapu klubu,“ řekl Šumulikoski.

Skuhravého nečeká lehký start do nového angažmá. Po derby se Zlínem, jemuž se venku daří více než doma, pojede tým z Uherského Hradiště na Slavii. „Nesmíme ztrácet čas, ten je teď pro nás rozhodující. Musíme se soustředit na svůj výkon,“ uvedl Skuhravý.

Šumulikoski sjel hráče: Mám chuť odejít z Česka! Přiznal námluvy s Koubkem i Radou

V Česku vedl Jablonec, Opavu, Varnsdorf a Duklu, na Slovensku pak Podbrezovou a naposledy Košice, s nimiž obsadil 5. místo v lize a zahrál si kvalifikaci o Konferenční ligu. Začátkem října ale jeho angažmá na východě Slovenska skončilo, tým byl na posledním místě. Nahradil ho František Straka, který už rovněž košické hráče netrénuje.

Roman Skuhravý se ve Slovácku potká se svým bratrancem Tomášem, někdejším skvělým útočníkem, který působí ve sportovním úseku klubu.

