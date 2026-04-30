Chance Liga 2025/2026

Stopka pro Mercada. Sparťanský křídelník zmešká kvůli trestu větší část nadstavby

  16:17aktualizováno  16:56
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní zápasy. Ekvádorský hráč pyká za to, že surovým zákrokem fauloval domácího kapitána Lukáše Hůlku.
Sparťan John Mercado se drží za hlavu, právě ve šlágru v Plzni zahodil velkou šanci. | foto: ČTK

Tvrdý zákrok Johna Mercada (Sparta) na Lukáše Hůlku z Bohemians.
John Mercado (Sparta) během zápasu proti Bohemians.
Komise o tom informovala v komuniké po čtvrtečním zasedání.

Mercado se ve 20. minutě pražského derby pozdě dostal do souboje a ostrým zákrokem „trefil“ Hůlku do oblasti nad kotník. Sudí Karel Rouček ekvádorského křídelníka vyloučil a Sparta v oslabení prohrála 0:2. Komise rozhodčích následně červenou kartu posvětila.

Mercado bude Letenským chybět v prvních třech kolech nadstavby, nuceně zmešká mimo jiné i pražské derby na Slavii, které bude na programu v sobotu 9. května. Do hry se bude moci vrátit na poslední dva zápasy ligové sezony.

Tvrdý zákrok Johna Mercada (Sparta) na Lukáše Hůlku z Bohemians.

Olomoucký Louis Lurvink dostal za červenou kartu v utkání na Slavii nejnižší možný jednozápasový trest. Komise rozhodčích označila vyloučení po faulu na Davidu Douděru za správné, zároveň ale naznačila, že šlo o hraniční zákrok a zjevnou chybou by nebylo ani udělení žluté karty.

Královéhradecký klub obdržel pokutu 80 tisíc korun za porušení povinnosti pořadatele v duelu se Slavií. Fanoušci Východočechů vhazovali předměty na hrací plochu a v závěru trefili kelímkem hostujícího gólmana Jakuba Markoviče. Po stejném zápase musí hradecký sportovní ředitel Petr Pojezný zaplatit 10 tisíc korun za neoprávněný vstup do prostoru hřiště.

Červená změnila zápas, uznal Priske. Ale z prohry Mercada neviníme, řekl Haraslín

Baník Ostrava dostal pokutu 80 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v semifinále poháru v Karviné, kde příznivci poničili zařízení stadionu. Sigma Olomouc musí za porušení povinností pořadatele v utkání se Slováckem zaplatit 50 tisíc korun, Sparta Praha pak po duelu s Jabloncem 30 tisíc korun.

Ve druhé lize dostal dvě pokuty českobudějovický klub. Dynamo musí po venkovním zápase s Táborskem uhradit za fanoušky 20 tisíc korun, stejnou částkou komise ohodnotila i chování příznivců v domácím duelu s Kroměříží. Po slezském derby v druhé lize si vysloužily pokutu oba kluby - domácí Baník Ostrava B musí zaplatit 40 tisíc korun, Opava pak polovinu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

30. dubna 2026  16:17,  aktualizováno  16:56

Griezmann se naposledy představil v Lize mistrů doma. Teď ještě to finále, přeje si

Antoine Griezmann z Atlétika Madrid vztekle kope do tyče poté, co v úvodním...

Byl to jeho poslední zápas v evropských pohárech na monumentálním stadionu Metropolitano v Madridu, kde byl léta doma. „A doufám, že odveta v Londýně nebude můj poslední zápas v Lize mistrů vůbec,“...

30. dubna 2026  15:35

Viděli jste ty góly? Neměl zákrok a dostal bůra. Slavný Neuer má negativní rekord

Manuel Neuer se stačil jen ohlédnout za míčem, který do brány Bayernu poslal...

Bez náznaku blbé nálady přišel na televizní rozhovor a s milým úsměvem povídal. „Viděli jste ty góly? Bylo těžké s tím něco dělat.“ Přitom Manuel Neuer, brankář fotbalistů Bayernu Mnichov, mohl být...

30. dubna 2026  13:45

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Poborský o Dynamu: Jsem z toho nervózní. Spory těžko dopadnou dobře

Premium
Karel Poborský

Město a kraj proti majitelce Dynama. Každý mluví jinak, čas se krátí a budoucnost budějovického fotbalu zůstává nejistá. „Trápí mě to. Nic dobrého ze sporů nekouká,“ přiznává Karel Poborský, bývalý...

30. dubna 2026  11:51

FIFA řeší radikální návrh. V sestavě by vždy musel být alespoň jeden odchovanec

Hugo Sochůrek (vpravo) ze Sparty a Kees Smit z Alkmaaru bojují o míč.

Pokud by něco podobného prošlo, výrazně to ovlivní fotbal jako takový. FIFA se bude v následujících měsících zabývat návrhem, podle kterého by všechny týmy musely mít v každém zápase na hřišti...

30. dubna 2026  11:50

Španěl z El Clásika, nebo dál s Kovaříkem? Fotbal si zvolí nového šéfa rozhodčích

Španělský sudí Carlos Clos Gómez v době aktivní kariéry v družné debatě s...

Carlos Clos Gómez, nebo Libor Kovařík? Na fotbalové asociaci se schyluje k volbě předsedy komise rozhodčích na další období, v úterý bude o „nejsledovanějším tribunálu“ v českém fotbale hlasovat...

30. dubna 2026  11:11

Tohle že je zjevná chyba? Arsenal se čílí kvůli odvolané penaltě na Atlétiku

Sudí Danny Makkelie komunikuje s videem v utkání Ligy mistrů mezi Atlétikem...

Další den, další nespokojenost s rozhodčími. Ani druhé semifinále Ligy mistrů se neobešlo bez kritiky, fotbalisté Arsenalu si stěžovali zejména na podezřelou situaci v šestnáctce, kterou sudí...

30. dubna 2026  10:06

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

30. dubna 2026

Děti války dobyly šampionát. Bosňan Ljevakovič: Moji Češi, sejdeme se v play off

Premium
Bosňan Admir Ljevakovič, bývalý fotbalista Teplic, nyní trenér teplického béčka.

Balkon s výhledem na stadion, pronájem 500 euro. Zn.: Grilování a obsluha v ceně! Kdo se v Zenici rozhoupal ke sledování baráže s Itálií z paneláku, neprohloupil. Fotbalisté Bosny senzačně postoupili...

30. dubna 2026

Atlético - Arsenal 1:1, oba góly padly z penalt, šance domácích na výhru nestačily

Hráči Atlétika Madrid slaví trefu Juliána Álvareze z penalty.

Druhé semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Atlétikem Madrid a Arsenalem skončilo remízou 1:1. V první půli proměnil penaltu hostující Gyökeres, po změně stran srovnal rovněž z pokutového kopu domácí...

29. dubna 2026  22:57,  aktualizováno  23:36

Írán se nezúčastní kongresu FIFA v Kanadě, po potížích na letišti delegace odcestovala

Prezident íránského fotbalového svazu Mehdim Tádž.

Íránská delegace se nezúčastní kongresu Mezinárodní fotbalové federace FIFA, který ve čtvrtek hostí Vancouver. Zástupci svazu jako důvod uvedli nevhodné chování imigračních úředníků po příletu...

29. dubna 2026  23:29

