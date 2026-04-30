Stopka pro Mercada. Sparťanský křídelník zmešká kvůli trestu větší část nadstavby

Komise o tom informovala v komuniké po čtvrtečním zasedání.
Mercado se ve 20. minutě pražského derby pozdě dostal do souboje a ostrým zákrokem „trefil“ Hůlku do oblasti nad kotník. Sudí Karel Rouček ekvádorského křídelníka vyloučil a Sparta v oslabení prohrála 0:2. Komise rozhodčích následně červenou kartu posvětila.
Mercado bude Letenským chybět v prvních třech kolech nadstavby, nuceně zmešká mimo jiné i pražské derby na Slavii, které bude na programu v sobotu 9. května. Do hry se bude moci vrátit na poslední dva zápasy ligové sezony.
Olomoucký Louis Lurvink dostal za červenou kartu v utkání na Slavii nejnižší možný jednozápasový trest. Komise rozhodčích označila vyloučení po faulu na Davidu Douděru za správné, zároveň ale naznačila, že šlo o hraniční zákrok a zjevnou chybou by nebylo ani udělení žluté karty.
Královéhradecký klub obdržel pokutu 80 tisíc korun za porušení povinnosti pořadatele v duelu se Slavií. Fanoušci Východočechů vhazovali předměty na hrací plochu a v závěru trefili kelímkem hostujícího gólmana Jakuba Markoviče. Po stejném zápase musí hradecký sportovní ředitel Petr Pojezný zaplatit 10 tisíc korun za neoprávněný vstup do prostoru hřiště.
Baník Ostrava dostal pokutu 80 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v semifinále poháru v Karviné, kde příznivci poničili zařízení stadionu. Sigma Olomouc musí za porušení povinností pořadatele v utkání se Slováckem zaplatit 50 tisíc korun, Sparta Praha pak po duelu s Jabloncem 30 tisíc korun.
Ve druhé lize dostal dvě pokuty českobudějovický klub. Dynamo musí po venkovním zápase s Táborskem uhradit za fanoušky 20 tisíc korun, stejnou částkou komise ohodnotila i chování příznivců v domácím duelu s Kroměříží. Po slezském derby v druhé lize si vysloužily pokutu oba kluby - domácí Baník Ostrava B musí zaplatit 40 tisíc korun, Opava pak polovinu.