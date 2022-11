Hlavičkáře máme. To může být zbraň, doufá ostravský stoper Frydrych

„Ten první zápas ligy byl velká bída, takže jsem rád, že jsme teď doma vyhráli dvakrát za sebou,“ řekl. „Je to pro nás moc důležité. Od začátku jsme si šli pro vítězství a pro body. A podle toho utkání vypadalo, až na několik pasáží v prvním poločase, kdy nás Boleslav zatlačila. Ve druhé půli jsme dominovali. Jen škoda toho gólu v posledních minutách.“

Mrzí vás hodně gól, který jste dostali v samém závěru?

Ano. Říkali jsme si s klukama, že byl zbytečný. Ztratili jsme míč a nepohlídali si náběh soupeře. Byli jsme roztažení a už si mysleli, že budeme kombinovat až do závěrečného hvizdu. Mohli jsme pomoct Laštymu (brankáři Laštůvkovi) k čistému kontu, aby měl nějakou nulu navíc. Na tom, abychom závěry zvládali lépe, budeme muset ještě zapracovat.

Navíc, když vás soupeř po tom gólu přitlačil, že?

Mladá Boleslav na poslední chvíli ucítila šanci. Ale bylo to zbytečné. Před tím jsme mohli zvýšit na 4:0, ale vychytal nás jejich brankář, nebo někdo tam nějakou střelu zblokoval. Výsledek mohl být hezčí, ale důležité jsou tři body.

Za stavu 0:0 vám pomohla tyč, kterou parádní střelou z dálky trefil Ondřej Karafiát. Dá se taková rána vůbec bránit?

My víme, že Ondra má dobrou střelu. Měli jsme proti němu dříve vystoupit. Nenechat ho tak jednoduše navádět si balon. Byli jsme posunutí a nikdo proti němu nevystartoval, takže měl čas si střelu připravit. Chyběl kousek, byla to moc pěkná střela. Příště si to musíme lépe pohlídat.

Všechny tři góly Mladé Boleslavi jste dali hlavou. Mohla by v tom být síla Baníku?

Konečně jsme využili náš potenciál. Výšku a hlavičkáře máme. V předchozích zápasech nám tam pořád něco chybělo. Buď jsme byli u míče pozdě, nebo letěl někam jinam. Tentokrát se to sešlo a doufám, že toho budeme využívat po zbytek sezony. Může to být naše velká zbraň.

Byl to nejlepší výkon Baníku v sezoně?

Se Spartou mohl být i lepší, co se týče obrany, tam jsme ubránili remízu. Ale celkově to byl jeden z těch lepších. Možná nejlepší. Nechci to však hned hodnotit, neviděl jsem ještě zápas zpětně na videu. Byly tam dobré věci, rychlé přepínání, spoustu vybojovaných míčů po ztrátě. Bylo to od nás i agresivnější. Takže k nejlepšímu výkonu to mělo blízko.

Zpočátku sezony jste se hodně trápili. Je na hře znát, že se nálada v kabině mění?

Sám jsem nebyl spokojený se svými výkony. Návrat do Baníku jsem si představoval jinak. Bylo to pro mě těžké. Člověk se snaží trénovat, pracovat, aby se zlepšil, ale nešlo to. Proto jsem rád, že jsem s Mladou Boleslaví mohl týmu pomoci aspoň gólem a asistencí. Doufám, že se bude zlepšovat celkový náš výkon a i já se budu na hřišti cítit lépe a lépe.

Prospěla vám změna trenérů, kdy Pavel Hapal po jedenáctém kole nahradil Pavla Vrbu?

Tím se vždy něco změní. Každý trenér chce po hráčích něco jiného, má svou představu. Nevím, jak to zhodnotit. Spíše šlo o impulz. Nový trenér po nás chce nějaké jiné věci, chtěl nás dostat na pozitivnější vlnu, ať nejsme z těch výsledků tak skleslí. S úspěchy se každopádně zlepšuje sebevědomí, mužstvo není pod takovou dekou. V tom nám ta změna mohla trochu pomoct.

Pavel Hapal po svém příchodu říkal, že chce u hráčů vidět baníkovské srdce a bojovnost. Už to tam je?

Teď, když jsou výsledky lepší, je to srdce lépe vidět. Jenže i když se člověku nedaří, pořád chce srdce do hry dát. Ne vždycky to však jde tak, jak si představuje. V normálním životě se také někdy chcete cítit lépe, ale něco tomu chybí. V minulých zápasech se nám nasazení a srdce podařilo na hřiště přenést. A snad je znát, že i lidé mají z našeho fotbalu větší radost, mohou si ho více užívat, než když jsme doma prohrávali.