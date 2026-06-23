Slávistický stoper Hunal je další posilou Zbrojovky, těší se na Ševčíka se Zmrhalem

„Typově zapadá do naší představy stopera s velkým potenciálem. Má vlastnosti lídra a navzdory nízkému věku už nasbíral cenné zkušenosti ve dvou nejvyšších soutěžích,“ uvedl sportovní ředitel brněnského klubu Martin Jiránek.
Hunal působil ve Slavii od deseti let a postupně se vypracoval v oporu dorosteneckých výběrů a nakonec i v béčku. Vloni v létě přestoupil do Dukly, za niž debutoval v první lize a připsal si v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže 22 startů. Klub z Edenu po ročníku, v němž Dukla sestoupila, využil právo na zpětný odkup hráče, po návratu ale hned míří do kádru vítěze druhé ligy.
Ve Zbrojovce se stal pátou posilou. Kádr trenéra Martina Svědíka už dříve doplnili Daniel Vašulín, Petr Ševčík, Jaromír Zmrhal a Lucky Ezeh.
„Chci se každým dnem zlepšovat a co nejrychleji si získat důvěru spoluhráčů i fanoušků. Věřím, že ze mě trenér Svědík dokáže dostat maximum. Hodně se těším na Jaromíra Zmrhala a Petra Ševčíka. Dříve jsem jim chodil fandit z tribuny a teď s nimi budu v jedné kabině,“ uvedl Hunal.