Ve Spartě se znovu bude předávat páska. Sörensen jde do Kodaně, píší v Dánsku

Je to další obří ztráta pro Spartu. Ale podobně jako u Haraslína klub vyšel hráči lidsky vstříc za služby, které Sörensen na Letné odvedl.
Vždyť se třicetiletý obránce po třinácti letech v Salcburku, Norimberku a Spartě, kde byl oporou poslední čtyři roky, konečně může vrátit domů za rodinou.
Nabídka z největšího dánského klubu pro něj byla tuze lákavá. Sörensen podepíše tříletou smlouvu, ve Spartě by mu kontrakt vypršel příští rok v létě a v zimě tak už mohl podepsat smlouvu komukoli.
Letní odchody hráčů užšího kádru Sparty
Kaan Kairinen (přestup AEK Atény) - 4 miliony eur
Albion Rrahmani (přestup Benátky) - 7,5 milionu eur + 2 miliony v bonusech
Lukáš Haraslín (přestup do al-Fátí)
Jan Kuchta (hostování s opcí Legia)
Peter Vindahl (hostování bez opce Sampdoria)
Oliver Sonne (konec hostování z Burnley)
Asger Sörensen (přestup FC Kodaň) – 1,5 milionu eur
Sparta tak měla poslední možnost ho zpeněžit a podle informací iDNES.cz byl sportovní ředitel Tomáš Rosický při vyjednávání hodně tvrdý.
Sparta dostane až 1,5 milionu eur, což je dvakrát tolik, než když ho v létě 2022 z Norimberku přivedla.
A byla to tenkrát trefa. Sörensen byl jedním z klíčových hráčů týmu, který dvakrát za sebou vyhrál titul a na jaře 2024 i pohár. K tomu byl u postupu do Ligy mistrů.
Vysoký obránce s výbornou rozehrávkou a skvělou hrou hlavou. Pro soupeře nebezpečný při útočných standardních situacích.
Za Sparta odehrál 148 zápasů ve všech soutěžích a dal čtrnáct branek. Ani jednou nebyl vyloučen.
Za ročník 2022/2023 byl v anketě Ligové fotbalové asociace zvolen nejlepším obráncem v Česku.
Letní příchody do základní sestavy
Jonatan Brunes (útočník, přestup z Čenstochové, 6 milionů eur)
Tobias Guddal (stoper, přestup z Tromsö, 4,5 milionu eur)
Josimar Alcócer (útočník, přestup z Westerlo, 3,5 milionu eur)
Roman Macek (záložník, přestup z Ml. Boleslavi, 620 tisíc eur)
Adam Karabec (záložník, návrat z hostování v Lyonu)
Matěj Jurásek (útočník, hostování z Norwiche)
Martin Suchomel (obránce, návrat z hostování z Hradce)
„Kodaň oslovila Spartu už v červenci a žádná strana případný obchod nezamítla. Ale Sparta ho nechtěla pustit dřív než po kvalifikaci o postup do Ligy mistrů,“ píše Tipsbladet.
Mezitím přivedla Tobiase Guddala z Tromsö a v třetím předkole nestačila na Lyon, přestože v prvním zápase doma vyhrála 2:1 a byla jasně lepším týmem. Jenže odvetu ovlivnil laciný gól v úvodu a následné vyloučení Ševínského.
Po odchodu Sörensena má Sparta vedle Ševínského a Guddala na pozici stoperů Jaroslava Zeleného, Viktora Vitályose a Jakuba Martince s Emmanuelem Uchennou, kteří doléčují zranění.
Podle informací iDNES.cz klub za Sörensena chce přivést ještě jednoho stopera. Nebude jím však slovenský hromotluk Denis Vavro, jak se spekuluje.