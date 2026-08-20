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Chance Liga 2026/2027

Ve Spartě se znovu bude předávat páska. Sörensen jde do Kodaně, píší v Dánsku

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  14:00
Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Liberecký záložník Patrik Dulay s míčem před sparťany Matějem Rynešem a Asgerem...
Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.
Marek Havran se ve své domácí prvoligové premiéře snažil obejít obránce Asgera...
Lukáš Sadílek slaví gól Sparty s Pavlem Kadeřábkem a Asgerem Sörensenem.
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Ve fotbalové Spartě zase budou hledat nového kapitána. Po dvou týdnech od odchodu slovenského útočníka Lukáše Haraslína míří z Letné také dánský stoper Asger Sörensen. „FC Kodaň se konečně se Spartou dohodla na přestupu,“ tvrdí dánský deník Tipsbladet. Sparta však transfer zatím oficiálně neoznámila, ale zdroje iDNES.cz informace potvrzují.

Je to další obří ztráta pro Spartu. Ale podobně jako u Haraslína klub vyšel hráči lidsky vstříc za služby, které Sörensen na Letné odvedl.

Vždyť se třicetiletý obránce po třinácti letech v Salcburku, Norimberku a Spartě, kde byl oporou poslední čtyři roky, konečně může vrátit domů za rodinou.

Kdo bude novým kapitánem fotbalistů Sparty?

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Nabídka z největšího dánského klubu pro něj byla tuze lákavá. Sörensen podepíše tříletou smlouvu, ve Spartě by mu kontrakt vypršel příští rok v létě a v zimě tak už mohl podepsat smlouvu komukoli.

Letní odchody hráčů užšího kádru Sparty

Kaan Kairinen (přestup AEK Atény) - 4 miliony eur

Albion Rrahmani (přestup Benátky) - 7,5 milionu eur + 2 miliony v bonusech

Lukáš Haraslín (přestup do al-Fátí)

Jan Kuchta (hostování s opcí Legia)

Peter Vindahl (hostování bez opce Sampdoria)

Oliver Sonne (konec hostování z Burnley)

Asger Sörensen (přestup FC Kodaň) – 1,5 milionu eur

Sparta tak měla poslední možnost ho zpeněžit a podle informací iDNES.cz byl sportovní ředitel Tomáš Rosický při vyjednávání hodně tvrdý.

Sparta dostane až 1,5 milionu eur, což je dvakrát tolik, než když ho v létě 2022 z Norimberku přivedla.

A byla to tenkrát trefa. Sörensen byl jedním z klíčových hráčů týmu, který dvakrát za sebou vyhrál titul a na jaře 2024 i pohár. K tomu byl u postupu do Ligy mistrů.

Vysoký obránce s výbornou rozehrávkou a skvělou hrou hlavou. Pro soupeře nebezpečný při útočných standardních situacích.

Za Sparta odehrál 148 zápasů ve všech soutěžích a dal čtrnáct branek. Ani jednou nebyl vyloučen.

Za ročník 2022/2023 byl v anketě Ligové fotbalové asociace zvolen nejlepším obráncem v Česku.

Letní příchody do základní sestavy

Jonatan Brunes (útočník, přestup z Čenstochové, 6 milionů eur)

Tobias Guddal (stoper, přestup z Tromsö, 4,5 milionu eur)

Josimar Alcócer (útočník, přestup z Westerlo, 3,5 milionu eur)

Roman Macek (záložník, přestup z Ml. Boleslavi, 620 tisíc eur)

Adam Karabec (záložník, návrat z hostování v Lyonu)

Matěj Jurásek (útočník, hostování z Norwiche)

Martin Suchomel (obránce, návrat z hostování z Hradce)

„Kodaň oslovila Spartu už v červenci a žádná strana případný obchod nezamítla. Ale Sparta ho nechtěla pustit dřív než po kvalifikaci o postup do Ligy mistrů,“ píše Tipsbladet.

Mezitím přivedla Tobiase Guddala z Tromsö a v třetím předkole nestačila na Lyon, přestože v prvním zápase doma vyhrála 2:1 a byla jasně lepším týmem. Jenže odvetu ovlivnil laciný gól v úvodu a následné vyloučení Ševínského.

Po odchodu Sörensena má Sparta vedle Ševínského a Guddala na pozici stoperů Jaroslava Zeleného, Viktora Vitályose a Jakuba Martince s Emmanuelem Uchennou, kteří doléčují zranění.

Podle informací iDNES.cz klub za Sörensena chce přivést ještě jednoho stopera. Nebude jím však slovenský hromotluk Denis Vavro, jak se spekuluje.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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