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Chance Liga 2026/2027

Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele

Petr Bílek
  19:45
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích, zveřejněná v únoru 2026. | foto: FK Teplice a RotaGroup

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
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Stínadla 2.0, projekt kompletní! Prvoligové Teplice jsou zase blíž vysněnému fotbalovému chrámu, jenže teď je čeká možná těžší boj než se Spartou nebo se Slavií. S úředním šimlem a kulatými razítky. „Projektová dokumentace je hotová, do dvou týdnů ji budeme podávat na stavební úřad,“ informoval na předligové tiskové konferenci architekt Jakub Kail.

A právě to, jak rychle bude stavební povolení vydané, rozhodne o termínu zahájení přestavby a jejím dokončení. Majitel teplického klubu Milan Kratina se v realitách pohybuje, takže úskalí si uvědomuje.

„Dokumentace pro stavební povolení je takhle vysoká,“ ukázal Kratina rukama půlmetrový sloupec, ale ještě ho zvětšil po Kailově pobídce. „Stojí hodně peněz, kapacit, ale hlavně času všechno jen nachystat. A pak hlavně státem povolit. V republice, která je v žebříčku povolování staveb mezi Kongem a Libanonem, to není snadné.“

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Když se štempl na projekt nebude zdržovat, je podle představitelů Teplic reálné, aby se koplo do země už v příštím roce. Jak na Stínadlech, jejichž rekonstrukce poběží ve třech až čtyřech etapách, tak v nedalekých Modlanech, kde vyroste mládežnické centrum.

„V tomhle sektoru se pohybujeme dlouho, a vidíte Bohemku, jak se Darek (Jakubowicz) mastí s jižní tribunou, pořád povolení nemá, a to má podáno roky. Věříme, že budeme rychlejší,“ modlí se Kratina.

Řeší i financování faceliftu hlavního stadionu, který spolkne miliardu korun. „Musí být vícezdrojové. První desítky milionů se utratily v rámci povolení, to je dané. Vidíme, jak to dělá Baník, jak Sigma nebo Bohemka, jak to má vymyšlené Sparta. Koukáme i do zahraničí,“ přiznal majitel sklářů. „Když je klub na nule nebo minus desítky milionů, tak rekonstrukce za víc než miliardu z vlastních zdrojů nejde, pokud nejste v hlavním městě.“

Kratina si pochvaluje spolupráci s městem Teplice a Ústeckým krajem, osloví i Národní sportovní agenturu. „Zatím jsme v harmonogramu, oba projekty jsou realizovatelné do roku 2029,“ věří, že komplikace nenastanou.

Několik jich architekti řešit museli, když se hodnotil vliv přestavby Stínadel na životní prostředí. „Padaly i vtipné dotazy, třeba na Teplice Batmans,“ pousmál se Kratina.

„Na západní fasádě, co půjde dolů, máme jiřičky. Vymýšlíme kompenzační řešení,“ prozradil Kail.

„A byl taky dotaz na netopýry,“ pokračoval Kratina.

„Naštěstí ti jsou o kousek dál,“ oddechl si architekt.

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Stavět se bude za ligového provozu, tým se tedy stěhovat do azylu nebude. Nejprve se postaví nová severní tribuna, která zakryje výhled na Krušné hory, pak lehne hlavní a vyroste se nová. Zbývající dvě projdou modernizací. Nedořešenou otázkou je, zda východní tribuna zůstane netypicky zalomená, anebo se narovná.

„Máme mezi členy Klub přátel rovné tribuny. A je silný! Opravdu se tribuna může zarovnat, uvidíme, jak to bude vycházet finančně,“ nepředjímal Kratina. Zhotovitele ještě nevybral.

Kapacita Stínadel 2.0, jak se projekt jmenuje, bude lehce nad 14 tisíc míst namísto současných 17 tisíc. Do budoucna je v plánu zvednout sousední tréninkové hřiště Mexiko a pod ním vybudovat parkoviště.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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