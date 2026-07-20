A právě to, jak rychle bude stavební povolení vydané, rozhodne o termínu zahájení přestavby a jejím dokončení. Majitel teplického klubu Milan Kratina se v realitách pohybuje, takže úskalí si uvědomuje.
„Dokumentace pro stavební povolení je takhle vysoká,“ ukázal Kratina rukama půlmetrový sloupec, ale ještě ho zvětšil po Kailově pobídce. „Stojí hodně peněz, kapacit, ale hlavně času všechno jen nachystat. A pak hlavně státem povolit. V republice, která je v žebříčku povolování staveb mezi Kongem a Libanonem, to není snadné.“
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Když se štempl na projekt nebude zdržovat, je podle představitelů Teplic reálné, aby se koplo do země už v příštím roce. Jak na Stínadlech, jejichž rekonstrukce poběží ve třech až čtyřech etapách, tak v nedalekých Modlanech, kde vyroste mládežnické centrum.
„V tomhle sektoru se pohybujeme dlouho, a vidíte Bohemku, jak se Darek (Jakubowicz) mastí s jižní tribunou, pořád povolení nemá, a to má podáno roky. Věříme, že budeme rychlejší,“ modlí se Kratina.
Řeší i financování faceliftu hlavního stadionu, který spolkne miliardu korun. „Musí být vícezdrojové. První desítky milionů se utratily v rámci povolení, to je dané. Vidíme, jak to dělá Baník, jak Sigma nebo Bohemka, jak to má vymyšlené Sparta. Koukáme i do zahraničí,“ přiznal majitel sklářů. „Když je klub na nule nebo minus desítky milionů, tak rekonstrukce za víc než miliardu z vlastních zdrojů nejde, pokud nejste v hlavním městě.“
Kratina si pochvaluje spolupráci s městem Teplice a Ústeckým krajem, osloví i Národní sportovní agenturu. „Zatím jsme v harmonogramu, oba projekty jsou realizovatelné do roku 2029,“ věří, že komplikace nenastanou.
Několik jich architekti řešit museli, když se hodnotil vliv přestavby Stínadel na životní prostředí. „Padaly i vtipné dotazy, třeba na Teplice Batmans,“ pousmál se Kratina.
„Na západní fasádě, co půjde dolů, máme jiřičky. Vymýšlíme kompenzační řešení,“ prozradil Kail.
„A byl taky dotaz na netopýry,“ pokračoval Kratina.
„Naštěstí ti jsou o kousek dál,“ oddechl si architekt.
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Stavět se bude za ligového provozu, tým se tedy stěhovat do azylu nebude. Nejprve se postaví nová severní tribuna, která zakryje výhled na Krušné hory, pak lehne hlavní a vyroste se nová. Zbývající dvě projdou modernizací. Nedořešenou otázkou je, zda východní tribuna zůstane netypicky zalomená, anebo se narovná.
„Máme mezi členy Klub přátel rovné tribuny. A je silný! Opravdu se tribuna může zarovnat, uvidíme, jak to bude vycházet finančně,“ nepředjímal Kratina. Zhotovitele ještě nevybral.
Kapacita Stínadel 2.0, jak se projekt jmenuje, bude lehce nad 14 tisíc míst namísto současných 17 tisíc. Do budoucna je v plánu zvednout sousední tréninkové hřiště Mexiko a pod ním vybudovat parkoviště.