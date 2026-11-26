„Současný stadion dožívá. Věděli jsme, že potřebujeme nové zázemí a infrastrukturu. Stínadla jsou dominantou Teplic, kraje i České republiky, patří mezi tři největší fotbalové stadiony, všichni je znají,“ řekl Milan Kratina, majitel klubu. „A nová Stínadla by měla na tuto tradici navázat a být novou dominantou. Stadionem, na který budeme všichni hrdí.“
Stavební povolení nabylo právní moci v pátek 20. listopadu a klub to označil za milník proměny současného stadionu v moderní sportovní a společenskou arénu. Nyní se bude rokovat o vícezdrojovém financování ambiciózního projektu. Původně se odhadovalo, že se náklady vyšplhají na miliardu až miliardu a půl korun.
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Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají
„Čistě teoreticky by se mohlo kopnout už v lednu, začalo by se nízkou tribunou za brankou. Administrativně to už možné je, ale je předčasné tvrdit, že k tomu dojde,“ nepředbíhal Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice. „Teď už probíhají jednání s městem, chceme mluvit i s Ústeckým krajem, Národní sportovní agenturou a dalšími potenciálními partnery.“
Původní Stínadla stojí od roku 1973, zmodernizovaná byla v 90. letech minulého století. Nyní už přestávají vyhovovat stále se zpřísňujícím požadavkům, parametry pro Ligu mistrů a Evropskou ligu by nejspíš nesplnila. „V tuto chvíli víme, že by pořádání pohárových zápasů bylo velmi komplikované. Možná na výjimku bychom mohli doma hrát Konferenční ligu, ostatní soutěže ne,“ informoval Martin Kovařík, ředitel klubového marketingu.
Problémem je chybějící hospitality, tedy reprezentativní prostory s cateringem pro partnery a významné hosty. Nedostačují ani prostory pro média včetně televizních stanic nebo sociální zázemí pro fanoušky.
Kapacita Stínadel 2.0 se žlutým opláštěním se sníží ze současných 17 tisíc míst na 14 tisíc, vyroste na nich kancelářská budova, skyboxy, obří LED obrazovky, nové bude ozvučení i osvětlení. Teplice slibují fanouškovský zážitek srovnatelný s nejmodernějšími evropskými arénami, stadion bude splňovat parametry kategorie UEFA 4, což umožní pořádání všech evropských pohárů i návrat české reprezentace.
„Stavba je rozplánovaná na etapy podle jednotlivých tribun tak, abychom nemuseli hledat azyl jinde. Kluci z Rota Group v tom odvedli fantastickou práci,“ pochválil Řepka architekty.
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Jeden z nich Jakub Kail v dokumentární sérii U nás na Stínadlech tvrdil: „V rámci prohlídek nás překvapilo, že stadionem vede horkovod, který ústí do vedlejší základní školy. A také, že v severní části vystupuje skála z podloží. A při zápasech jsme zjistili, jak živelným způsobem to před stadionem funguje. Do návrhu jsme zakomponovali i oddělení pěších od aut, aby se fanoušci cítili bezpečně.“
Aréna nebude jen fotbalová, počítá se s pořádáním kulturních, společenských, firemních a komunitních akcí. I proto teplický klub věří, že se na financování bude podílet nejen soukromý, ale i veřejný sektor.
Mrazivý finiš, ale Teplice už se nebojí Liberce ani Sparty
Liberec, Plzeň, Sparta. Ještě v minulé sezoně by se fotbalové Teplice z takového podzimního finiše nejspíš třásly, teď však půjdou do závěrečných bitev s favority jako rovnocenní soupeři. V polovině základní části první ligy jsou na pátém místě a v elitní šestce se chtějí udržet.
„Budeme se snažit to naše postavení v tabulce nejen potvrdit, ale hrou i potěšit fanoušky,“ slibuje teplický kouč Zdenko Frťala. V sobotu jeho svěřence čeká domácí duel s druhým Libercem, jehož poslední výhra 3:1 na Spartě způsobila odvolání kouče Briana Priskeho i klubové ikony Tomáše Rosického z pozice sportovního ředitele.
„Myslím, že nejen na Spartě Liberec prokázal kvalitu. To, že jsou teď na druhém místě, je výsledkem jejich náročného, běhavého a agresivního fotbalu, s nímž mají soupeři velké problémy,“ vypíchl kouč.
Slovan už před sezonou mluvil o vysokých ambicích a během podzimu je potvrzuje. „Je to náš cíl. Ztížit to top 3 týmům v Česku a poprat se o první příčky. Jsme ambiciózní a jsme za to rádi,“ sebevědomě říká liberecký útočník Lukáš Mašek, jenž na Letné dvakrát skóroval.
V úspěch věří i na Stínadlech. „Těžké to bude. Pak máme ještě vložené kolo s Baníkem, bude to náročný program. Ale musíme z toho vytěžit další vítězství.“
Dlouhodobá bilance však jednoznačně mluví pro Teplice, které s Libercem z posledních deseti zápasů prohrály jediný před dvěma lety. Od listopadu 2022 skláři Slovan šestkrát porazili, tři duely skončily remízou.
„Kdyby se nám povedlo uhrát i teď dobrý výsledek, bylo by to povzbuzení do posledních dvou kol, kdy narazíme na absolutní špičku,“ zmínil Frťala následující duely na hřišti sedmé Plzně a domácí s aktuálně čtvrtou Spartou. Spoléhá i na podporu fanoušků. „I když počasí už není nic moc, snad nás v tom nenechají,“ doufá trenér.