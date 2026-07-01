Olomouc ulovila mladého Kamerunce, přichází z francouzské ligy

„Stephane Noumbissie bude mít nyní ve svých pouhých 19 letech příležitost ukázat, že má potřebné kvality k tomu, aby se posunul dál a prosadil se na evropské scéně,“ píše kamerunský list Actucameroun.
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Noumbissie přichází na roční hostování s opcí, dovede hrát na pozici stopera či levého beka, kde Sigmu tlačí noha. „Stephane se jeví jako hráč s velmi dobrými fyzickými předpoklady. Přivést levonohé hráče do obrany je letos v létě jedním z našich cílů. Věříme, že naplní naše očekávání,“ uvedl trenér Sigmy a její generální sportovní manažer Pavel Hapal.
Noumbissie je mládežnickým reprezentantem Kamerunu a zahrál si za něj i na Africkém poháru národů hráčů do 17 let.
V lednu 2025 se Noumbissie stal hráčem Lille. V minulém ročníku nastupoval za rezervu francouzského celku, za kterou odehrál 22 zápasů a vstřelil 1 gól. Za A tým celku z Ligue 1 ještě neodehrál ani minutu. „Jsem moc rád, že se nám podařilo domluvit na příchodu Stephana do Sigmy. Vytipovalo jej naše skautské oddělení. Je to hráč s velkou perspektivou do budoucna a věříme, že to u nás ukáže,“ prohlásil předseda Sigmy Ondřej Navrátil.
A mladý Kamerunec? „Mám velkou radost, že tady můžu být. Těším se na novou výzvu, až se vrhnu do tréninku a poznám se s novými spoluhráči,“ řekl po příchodu klubovému webu Sigmy.