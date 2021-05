Ligový debut? Pro mě jako v ČFL, tvrdí pardubický gólman Hrnčíř

„Během jednoho tréninku přišla zpráva, že do hry nemůže Jiří Letáček, z čehož jsem byl ze začátku trošku nervózní. Do zápasu jsem už ale šel s čistou hlavou. Chtěl jsem si to užít a vychutnat si to. Bral jsem to jako v ČFL za béčko,“ nepřipouštěl si tlak Hrnčíř.

Příležitost dostal na trávníku Českých Budějovic, příliš vydařenou premiéru ale neprožil, jelikož Pardubice domácím podlehly 0:2.

„Prohra mrzí, protože jsme měli rozjetou docela dobrou sérii (pěti zápasů bez prohry). První poločas jsme celkem zvládli, ale nevyšla nám finální fáze. Prohospodařili jsme to, Budějovice kromě jedné standardky neměly nic,“ řekl Hrnčíř. „Ve druhém poločase jsme zase tlačili, ale opět to bylo zbrklé. A v devadesáté minutě zase soupeř z trestňáku dal na 2:0. Škoda,“ dodal.

První standardku proměnil ve 36. minutě Alvir, když nikým nehlídaný ve vápně uklidil míč na zadní tyč. Za Hrnčířem však jde hlavně druhý gól. V 90. minutě jej střelou místo centru překvapil Čolič.

„Jo, to jde za mnou,“ přiznal. „Špatně jsem se postavil, v první půli ten samý hráč centroval. Bylo to z levé strany pro praváka, a už když se Čolič rozbíhal, tak já si ještě nakročil na centr. On místo toho vystřelil, to jsem nevyřešil dobře.“

Slabší moment už ale Hrnčíř dávno hodil za hlavu, tím spíš že Pardubicím už v uvozovkách o nic nejde. „Jsem hlavně rád, že jsem dostal šanci chytat, hodně si jí vážím. Je to velká motivace, i když vím o svých nedostatcích a musím na sobě ještě pracovat. Doufám, že to zase někdy dopadne,“ přál si Hrnčíř, jenž loni stejně jako Letáček a Marek Boháč prodělal těžké zranění kolene.