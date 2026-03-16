Chance Liga 2025/2026

Chaloupek? Práce všeho druhu! Ve Slavii je z něj nečekaný tahoun, připomíná Součka

Jiří Čihák
  9:00
Pokud si během noční cesty autobusem ze Zlína pouštěl celý zápas ze záznamu, jak má ve zvyku, určitě se u toho momentu na chvíli zdržel. Když se Štěpán Chaloupek na podzim 2023 ještě za Teplice ve fotbalové lize trefil poprvé, s nesmělým úsměvem přiznával: „To víte, že jsem si svůj gól přetočil víckrát.“
Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem.

Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem. | foto: AP

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek v souboji s Jakubem Jugasem ze Zlína
Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani bráněný Štěpánem Chaloupkem ze Slavie.
Slávista Chaloupek smutí po zpackané penaltě ve čtvrtfinále MOL Cupu.
25 fotografií

A sobotní rána se v jeho gólovém deníčku, který se jen od léta rozrostl o dalších pět kapitol, musí přímo vyjímat!

Čistý průstřel z pětadvaceti metrů. Branka, co nastartovala poklidnou slávistickou výhru 3:1 ve Zlíně.

„Trenér Trpišovský nás před zápasem nabádal, abychom pálili z dálky, protože máme dobré střelce,“ vykládal Chaloupek. „Jmenoval asi osmdesát procent týmu, jen mě a brankáře Markoviče vynechal, tak jsem si do něj potom trochu rýpnul,“ chechtal se.

Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Vytáhlý klučina s dvojkou na zádech zase ukázal, že se s ním musí počítat. Ostatně nepřekvapilo by, kdyby jeho jméno při úterní nominaci před baráží o mistrovství světa vyřkl i reprezentační kouč Miroslav Koubek.

Ještě před sezonou byl Chaloupek ve slávistické hierarchii pátý, možná šestý stoper, dnes je čerstvě třiadvacetiletý fotbalista členem základní sestavy a jeho rejstřík je mimořádný: klidně se přilepí na hvězdu soupeře a nehne se od ní na krok, obětuje se pro tým, v nouzi se vysune do zálohy, a když zavírá zadní tyč a hrozí ze standardek i ze hry, dokazuje, že má velký přesah i dopředu.

Je znát, že ještě v dorostu nastupoval za Teplice jako ofenzivní záložník: „Snad kromě křídla jsem prošel každý post. V žákovské lize jsem i dva tři zápasy chytal, hrál jsem středního útočníka, šestku, stopera.“

Zkrátka práce všeho druhu!

Ve Zlíně si Chaloupek, vyhlášený muž zápasu, kromě krásného gólu připsal ještě asistenci u Chytilovy třetí trefy. Přitom v očích mnohých zůstává pořád vlastně nedoceněný.

Kdybyste měli na papír vypsat pět největších opor současné Slavie, nejspíš byste si na něj na první dobrou ani nevzpomněli. Zavilým stylem může připomínat Tomáše Součka. Nikam se necpe, na okázalá gesta ho neužije. A když se mu povede dát gól? Často jen zapumpuje pěstí a maže zase zpátky na vlastní půlku.

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Taky v sobotu si nejprve sám pro sebe zakřičel, následně s úsměvem přijal gratulace od spoluhráčů a směrem na lavičku ještě ukázal zdvižený palec.

Ten k němu míří stále častěji i od trenérů. V aktuálním ročníku Chaloupek ve všech soutěžích posbíral už třiatřicet startů, nejvíc z týmu. A to šel ještě v červenci hrát druholigové derby za béčko a po půl roce na lavičce znovu přemýšlel o hostování.

Rozmluvili mu ho.

A dobře udělali.

V září mladý obránce zvládl v Lize mistrů devadesát minut na San Siru proti Interu a během kalamity zranění, která Slavii tehdy dost potrápila, se v týmu zabydlel definitivně.

Slávistický stoper Štěpán Chaloupek odvrací balon v utkání s Barcelonou.

Narostlo mu sebevědomí, obouchal se při náročných zkouškách v Evropě a v listopadu si potřásl rukou i s francouzským obráncem Williamem Salibou z Arsenalu, jedním ze svých vzorů: „Tím největším pro mě ale vždycky byl a bude Sergio Ramos. Líbilo se mi hlavně, jaký býval na hřišti bojovník.“

Sám Chaloupek však musel dlouho bojovat hlavně mimo hřiště. V Meziboří, patnáct kilometrů od německých hranic, se narodil s rozštěpem horního patra, takže už ve třech měsících prodělal první operaci a v deseti letech druhou. „Z pánve mi brali kus kosti a dávali mi ji právě do patra,“ popisoval. „Mám spadlou jednu nosní dírku, takže u fotbalu dýchám pusou. Kdyby mi ji někdo zacpal, nenadechnu se a za chvíli ležím.“

Tím spíš je jeho cesta unikátní.

„Chaly je parádní a komplexní stoper, kterému navíc teď do životopisu přiskakují i čísla, čímž na sebe možná upozorňuje až příliš,“ pousmál se trenér Trpišovský a doplnil: „Je pro nás nepostradatelný.“

Chaloupka trable s rozštěpem zocelily. Na internetu naslouchá i „chytrolínům“

V sobotu zvládl svůj ligový zápas číslo 99. Během podzimu se na něj pravidelně jezdili dívat skauti z ciziny včetně těch z AS Řím nebo Fiorentiny. Přesto, nebo možná právě proto v únoru podepsal v Edenu nový kontakt do roku 2030.

„Lidi, co by do mě chtěli rýpat nebo se mi dřív posmívali, už nevnímám. Všechno, co jsem prožil, mě posílilo a zocelilo,“ přesvědčuje.

Relaxuje s malým jorkšírem Jackiem, kterého si nedávno pořídili s přítelkyní Anetou. Když to jde, sleduje hokejový Litvínov, k němuž ho kdysi přivedl táta: „Hrál za něj v dorostu a jednou mi vyprávěl, že když jsem byl malý, postavil přede mě hokejku a fotbalový balon a já šel za míčem.“

chalyyy.4

Jackie made our home whole again

23. listopadu 2025 v 22:21, příspěvek archivován: 15. března 2026 v 19:55
Zatímco Litvínov se bude v baráži už za třiatřicet dnů třepat o záchranu v extralize, Chaloupek upaluje se Slavií za svým druhým titulem.

Ten první loni na jaře slavil ještě coby náhradník, kdežto dnes je stěžejní postavou.

A od úterý také reprezentant?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
