Plzeň hlásí druhou posilu. Bojovnost rychlost, práce s míčem, provází Pirgiče

Podle zákulisních informací Plzeň za srbského záložníka zaplatila asi 70 milionu korun. Znamenalo by to vyrovnání nejdražšího přestupu v historii klubu, kterým byl v lednu příchod nigerijského útočníka Salima Faga Lawala.
Viktoria v tiskové zprávě po Pirgičově příchodu uvedla, že se se srbskou stranou rozhodla přestupovou částku nezveřejňovat.
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Pirgič prošel mládežnickou akademií Crvené zvezdy Bělehrad, v srbské nejvyšší soutěži vedle Železničaru nastupoval i za Voždovac.
„Jde o mladého záložníka, který je schopný nastupovat na klasické šestce, případně i osmičce. Zaujal nás svou bojovností, rychlostí i prací s míčem. Věříme, že v našem dresu naváže na kvalitní výkony a dokáže udělat další výkonnostní vzestup,“ prohlásil plzeňský sportovní ředitel Martin Vozábal.
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„Viktorku velmi dobře znám, je to velký a ambiciózní klub. Právě ambice a touha po úspěchu byly důvody, proč jsem se pro tento krok rozhodl. Jsem rád, že se vše podařilo domluvit velmi rychle a mohu se zapojit hned na začátku letní přípravy. Budu chtít ukázat, co ve mně je, a být týmu co největším přínosem,“ prohlásil Pirgič.
Jako první akvizici před novou sezonu získal západočeský klub koncem května třiadvacetiletého gambijského útočníka Baboucarra Faalu z ukrajinského klubu Karpaty Lvov. I on uzavřel čtyřletý kontrakt.