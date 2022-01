Trable s Beauguelem. Zmizí z Plzně už v zimě? Nic nevylučuju, říká Bílek

Viktoria během přelomu roku neposilovala, Bílka výkony svých svěřenců potěšily, spokojený je i se šířkou kádru.

Vrátili se vám hráči do přípravy v dobrém zdravotním stavu?

Zatím není stoprocentní Honza Kopic. Podle zpráv, co jsem dostal od lékaře, bude trvat ještě tak deset dní, než se bude moci naplno zapojit do tréninku. Jinak je kádr zdravotně v pořádku. Venca Míka má po zranění individuální program, s námi se ještě nezapojil. K tomu je samozřejmě mimo hru dlouhodobě Pachlopník.

Jaké máte s mladým Václavem Míkou plány? Půjde na hostování, pokud bude v pořádku?

Absolvoval fyzické testy, dává se dokupy, ale plně by se měl zapojit až někdy během února. Pak se rozhodneme, jak s ním naložíme.

Čtyři hráče čeká jednání o nové smlouvě Lednové soustředění je tradičně dobou, kdy se v plzeňském klubu prvotně řeší končící kontrakty. Ani letošní rok by neměl být výjimkou. Pokud by k dohodám nedošlo, skončí s posledním červnovým dnem smlouva Janu Kopicovi, Radimu Řezníkovi, Aleši Hruškovi a Jeanu-Davidu Beauguelovi. Kopic měl v posledních měsících problémy se zdravím, a tak Viktoria zřejmě čeká, v jaké pohodě se vrátí do hry. Beauguel zase naznačil, že si život v Česku neužívá, nicméně pro Plzeň je klíčovým hráčem. Otázkou je také nepříliš lichotivá finanční situace, ve které se klub momentálně údajně nachází. Do klubu by měl v brzké době vstoupit zahraniční investor, hlavní rozhodnutí tedy padnou nejspíš až poté.

Moc změn se v kádru zatím neudálo. Značí to, že jste s mužstvem plně spokojený?

Podzimní část jsme poměrně zvládli. Tým je kvalitní, navíc i dostatečně široký, takže k nějakým výrazným změnám určitě nedojde. Nevylučujeme ale, že někdo může přijít, nebo odejít.

Je v klubu momentálně cítit jisté napětí z chystaného vstupu nového investora?

Na nás to nemá žádný vliv, to je věc, která se děje kolem. Mám samozřejmě od majitele (Adolfa Šádka) informace, jak to probíhá, ale naší práce se to vůbec nedotýká.

Už řešíte prodlužování smluv? Kontrakt bude končit Jeanu-Davidu Beauguelovi, který se sám vyjádřil, že to na pokračování v Česku příliš nevidí...

S Bogym jsem samozřejmě mluvil a mám velký zájem, aby pokračoval, ale uvidíme. Přesně nevím, jak to bude.

Existuje varianta, že odejde třeba už v zimě?

Kdyby k tomu došlo, tak bych velkou radost neměl. Je to důležitý hráč, na podzim pro nás odváděl velmi dobrou práci, navíc dal deset branek. Byl by to velký zásah do týmu. Nevím, nevylučuju nic. Může se stát cokoliv.

Změnil vám podzimní úspěch plány a ambice?

V úvodu jsme samozřejmě nepočítali s tím, že získáme tolik bodů a podzim se nám takhle vyvede. Myslím, že se mužstvo dalo dohromady, pracovalo dobře. Hráli jsme pozorně z defenzivy a soustředili jsme se, abychom góly nedostávali. Přišly dobré výsledky, které jsou podle mě zasloužené.

Jaký je tedy momentálně váš cíl?

Pokračovat dál. Jsme bod za Slavií, dva před Spartou. Chceme se tam držet co nejdéle. Důležité bude, abychom zvládli začátek. Pokud se nám to povede, tak uvidíme, co přijde dál.

Neplánujete příchod dalšího forvarda?

Je pravda, že máme jen dva útočníky. O tomhle postupu jsme se s majitelem klubu už bavili, přestupní termín je dlouhý.

Před Vánoci s vámi trénoval Petr Pejša z třetiligového Vltavínu...

Nepříjemně se zranil a bude delší dobu mimo hru, což je velká smůla.

Máte už vytipovaného nějakého dalšího útočníka? I třeba výhledově pro letní přestupní termín?

Už sondujeme a hledáme potenciální nové hráče na tenhle post. Máme v merku nějaké fotbalisty z Česka i ze zahraničí.