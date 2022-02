Dočkal i Krmenčík o smlouvu. A co Plavšič s Kadlecem? Fotbalové jaro startuje

Pavel Vrba. Je to právě rok, co vstoupil na nejžhavější půdu, která pro strůjce plzeňské pohádky existovala. Trenér Vrba se upsal konkurenci na Letné. Rozdrolená Sparta se během jeho působení zvedla, zlepšila a vyhlášený stratég si svými kotrmelci pomohl naklonit nedůvěřivé fanoušky. Teď musí přesvědčit, že je výjimečný, tři body na vedoucí Slavii se smazat dají. „Doufejme,“ řekl kouč. Neuniklo vám, že mu Sparta v zimě prodloužila smlouvu? Věří mu.

Michael Krmenčík. Velký otazník pro Slavii, která si v létě tenhle střelecký kanon vypůjčila, ale povětšinou ho nechávala stranou bez zapálené roznětky. Krmenčík zvládl jen lehce přes 400 ligových minut, v nich čtyři góly a čtyři asistence. Jestli si chce vysloužit permanentní smlouvu, musí se stát jedničkou v útoku a slávisty táhnout za čtvrtým titulem za sebou. „Jsem připravený,“ vzkazuje.

Bořek Dočkal. Sparťanský kapitán hraje o nový kontrakt. Pokud to nevyjde, je celkem pravděpodobné, že v létě ukončí kariéru, což by ve třiatřiceti letech byla věčná škoda. Lepšího špílmachra teď liga nemá, neboť slávista Stanciu utekl za luxusní nabídkou do Číny. Zvládne Dočkal jarní výzvu? S pozicí náhradníka se rozhodně smířit nehodlá.

Jean-David Beauguel. Pozor na Plzeň, vážení! Stepuje jediný bod za Slavií. Ačkoli se v zákulisí řeší, že má prázdnou pokladnu, na hřišti rozhoduje hlavně kvalita a motivace. V zimní pauze bylo pro Viktorii klíčové, že udržela francouzského kanonýra. Beauguel měl choutky zmizet, věří si na lepší klub a kvalitnější soutěž, navíc ho dusí rasistické výkřiky. V létě se chce loučit titulem a korunou pro krále střelců. Povede se?

Adam Hložek. Deset asistencí, pět gólů a stále ještě devatenáct let. Nejdražší ligové zboží, jehož cena se odhaduje na půl miliardy, nejspíš míří do svého posledního půlroku ve Spartě. V přestupové hře stojí takoví velikáni jako Bayern Mnichov, Arsenal nebo Liverpool. Pokud se nestane něco divného, teenageř Hložek už na jaře překoná stovku ligových startů!

Petr Rada. Jablonec vrávorá nad propastí. Klubový šéf Pelta je nepravomocně odsouzený na šest let za dotační čachry, oba nejlepší útočníci přestoupili (Čvančara do Sparty, Doležal do polského Lubinu) a teď se podívejte na tabulku. Čtrnácté místo, pouhé tři výhry. Trenér Rada, ten nejzkušenější ze všech, bude muset čarovat.

Milan Petržela. Vůbec bude zajímavé sledovat, jak si povedou veteráni těsně před čtyřicítkou a po ní. Marek Matějovský by rád Mladou Boleslav přivedl do pohárů, Tomáš Hübschman vyhlíží vzestup Jablonce. Josef Jindřišek zase brzy překoná dávný rekord v počtu startů za Bohemians. Ještě dva zápasy a je před legendárním Prokešem. A co dokáže nestárnoucí rakeťák Petržela ze Slovácka? Z podzimu si přináší bilanci 4+3 a čtvrté místo v tabulce.

Václav Kadlec. Někdejší zlatý chlapec zkouší poslední restart. Překvapivě v Jablonci, kam na vlastní žádost přestoupil z Mladé Boleslavi. „Chci hrát víc,“ řekl brzy třicetiletý útočník. Coby osmnáctiletý střílel góly v reprezentaci, zahrál si bundesligu, ale před dvěma lety po sérii těžkých operací ukončil kariéru. Odpočinul si a zjistil, že mu fotbal chybí natolik, že podstoupí comeback. Na podzim stihl pár minut, na jaře chce góly.

Václav Jurečka. Desetigólový bijec ze Slovácka prožil po nejkrásnějších měsících pekelně nervózní zimu. Vzhledem k tomu, že odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí v létě, málem skončil v béčku. Nabídku z polské ligy odmítl, místo toho si s klubem vyměňoval rýpance přes média. Trenér mu věří, klubový manažer je nakrknutý, protože v létě bude Jurečka zadarmo. Pokud neprodlouží.

Srdan Plavšič. A naposledy pohled do Slavie. Můžete si vybírat, co je pro vás poutavějších. Kdy se vrátí marod Provod? Jaký bude přínos nigérijského křídelníka Sora, jehož Slavia vyfoukla Spartě? Vybojuje si obránce Bah trvalé místo v dánské reprezentaci? Dostane se stoper Ousou do té švédské? Nám se jako nejzajímavější jeví otázka, zda se konečně chytí Srb Plavšič, který loni v létě zradil Spartu, ale ve Slavii byl zatím jen do počtu. I proto mu trenéři během zimy našli nové místo na levém kraji obrany.