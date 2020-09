Vávra křísí kariéru. Gól v lize trefil po šesti letech

Nastupoval ve druhé lize za Sokolov, na jaře při koronavirové pauze pomáhal na stavbě.

V létě na něj docela nečekaně ukázala Příbram. Vávra začal křísit svou sportovní dráhu, o víkendu proti Spartě naskočil v základní sestavě, a dokonce na sebe upozornil krásným gólem.

Za obranou převzal chytrou přihrávku od srbského beka Mihaila Cmiljanoviče a bleskově zakončil nad rameno brankáře.

„Gól dobrý, ale nic z toho nemáme,“ říkal Stanislav Vávra zklamaně po porážce 1:3.

Co tedy celkově říct k střetnutí se Spartou?

Hodnotím ho záporně, protože jsme prohráli a ztratili body. V situaci, kdy máme v tabulce pouze jeden bod, tak potřebujeme zabrat v každém utkání bez ohledu na to, proti komu hrajeme.

Vzhledem k celkové situaci jste měli být jasným outsiderem, ale dokázali jste vedoucímu týmu vzdorovat.

Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, ale hrubými chybami jsme se připravili o lepší výsledek. Standardní situace, po níž jsme inkasovali třetí branku, už nás složila a nedokázali jsme odpovědět.

Cítíte, že se tentokrát proti skvěle rozjeté Spartě něco uhrát dalo?

Nějaké situace jsme tam měli, šance na další branku existovala. Jen musíme více těch příležitostí využít, jejich neproměňování nás sráží. Dokonce si myslím, že jsme měli víc možností než Sparta. Ale my jsme ty góly nedali a soupeř byl mnohem efektivnější.

Proti Spartě se vám skórovat podařilo, ale minule proti Opavě vám to nevyšlo. Tam to asi mrzelo dvojnásob.

To mě štvalo, protože tam jsem ty šance měl já a nevyužil jsem je. Pak nám to chybělo. Vedli jsme 1:0, což je vždycky takové ošemetné. Opava nás z jejich jediné vážnější situace potrestala.

Po Opavě se ve vašem týmu objevily pozitivní případy nemoci covid19. Nakolik byla čtrnáctidenní karanténa pro mužstvo nepříjemná?

Asi nás to příliš neovlivnilo, zápas proti Spartě byl rychlý, náš výkon dobrý a běhavý. Jen škoda, že jsme nezískali žádný bodík.