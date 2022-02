Tecl: Dva góly po kiksech? Chyby soupeře neřeším, mně by se to taky nelíbilo

Tak snadnou cestu k vítězství jste možná ani nečekali, že?

Určitě ne, spíše jsme čekali náročný zápas. Známe trenéra Koubka a věděli jsme, že umí mužstvo výborně připravit na soupeře. Nám ale hodně pomohl první gól, který jsme dali hned z první naší akce.

Brzy váš tým po pěkné akci přidal další a pak už jste se ke slovu dostal vy, pro vás po téměř půl roce. Dlouhé čekání?

Dlouhé to bylo, ale já jsem byl dlouho zraněný a tam to čekání bylo mnohem horší. Teď, když už hraju a jde to všechno rychle za sebou, tak nad tím člověk nemá čas přemýšlet. Navíc já znovu opakuji to, že když hraju a tým vyhraje, tak je úplně jedno, kdo góly dá, podstatná je výhra.

Jak jste je viděl?

První udělal Olayinka, který získal míč a přestože mohl střílet, ještě mi přihrál. U druhého Lukáš Masopust dobře kopl standardku, hezky se to sešlo.

Při obou domácí brankáři Fendrich a po něm náhradník Vízek udělali velké chyby. Ulehčili vám to hodně?

Tohle nechci hodnotit, ať to udělají trenéři soupeře, nepřišlo by mi to fér, mně by se také nelíbilo, kdyby mě někdo takhle hodnotil.

Máte v mužstva dva hráče z Ukrajiny, před zápasem jste vy i diváci Ukrajině vyjádřili podporu. Jak celou situaci vnímáte?

Že je to nepříjemné a jich se to přímo týká. Jsem překvapený, jak to v dnešní době může všechno takhle rychle začít, je to strašné a snad brzy skončí.

Vedení svazu v této souvislosti rozhodlo o tom, že reprezentace nenastoupí proti Rusku v baráži o postup na mistrovství světa. Jaký je váš názor?

Stejný. Myslím si, že se v této situaci musí využít všechny prostředky k upozornění na to, že to, co se děje, je špatně. I když je to jen sport a proti tomu, co se děje na Ukrajině, je nepodstatný.