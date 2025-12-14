Petruta o hattricku: Asi se ani nebudu svlékat! Kluci se ptali, jestli jsem normální

Půjdete v dresu spát?
Asi se ani nebudu svlékat. Celý týden budu chodit asi takhle.
Potěšilo vás, když vás trenér na konci stáhl, a mohl jste si vychutnat bouřlivé ovace diváků?
Jasně. Po třetí brance jsem měl v hlavě, ať mě vystřídá a užiju si to s fanoušky a pak s klukama v kabině.
|
Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick
Všechny branky byly pohledné. Která se vám líbila nejvíce?
Budu si je určitě pamatovat do konce života. Sám nevím, kde se to ve mně vzalo. Asi to byl můj den. Všechna zakončení byla chladnokrevná. Taková, jaká mají v první lize být. A nejhezčí gól byl asi třetí.
Cítil jste v zápase, že vám všechno vyjde?
První poločas byl soubojovější. Moc jsem toho neměl. Jak jsem dal první góly, byl jsem v euforii a po druhém a třetím jsem ani nevěděl, co mám dělat. Jenom jsem si to užíval. Vůbec jsem nečekal, že to takhle skončí. Soustředil jsem se na zápas a proměnil všechny šance, které jsem měl.
Vaše sebevědomí se zdálo být v ten moment neomezené.
Bez něho se mladý hráč v lize neobejde.
Jaká byla odezva v kabině od spoluhráčů?
Kluci jsou úplně nadšení, asi nejvíce Michala Fukala. Jsem rád za podporu, kterou jsem od nich dostal. Ptali se, jestli jsem normální. Také nechápali, co se stalo.
Kolik vás bude hattrick stát do týmové kasy, navíc umocněný prvním ligovým gólem?
Ten stojí více než hattrick. Platím za první branku v lize, ale když dám hattrick, vrací se mi to zpátky. Nakonec to bude normální částka.
Na podzim jste vypadl ze sestavy áčka a hrával převážně za třetiligové béčko. Neztrácel jste naději?
Nebylo to snadné, ale pořád jsem se snažil být pozitivní, že šance přijde. Neustále jsem makal a dočkal se už v minulém zápase v Boleslavi, po němž mě trenéři chystali, že bych mohl hrát proti Olomouci v základu.
Jak jste se cítil, když vás na konci prázdnin kouč stáhl v poločase domácího utkání s Boleslaví?
Nebylo to vůbec jednoduché, protože pak jsem dlouho nehrál. Pomohly mi i zápasy v béčku, kde jsem si nahnal sebevědomí.
Bude z vás teď střelec?
Nevím, co má trenér v hlavě. Nechám se překvapit. Nejvíce mi sedí post ve středu zálohy, cítím se tam lépe než na kraji, ale po dnešku se mě bude trenér snažit dávat asi k lajně.
Co pro vás znamená tohle vítězství po předchozích čtyřech nezdarech?
Nikdo nečekal takový vstup do ligy, jaký jsme měli. Asi si lidi budou více pamatovat, co se stalo dnes, než co přišlo v posledních pěti kolech. Jsou to pro nás hodně důležité body. Zase jsme se trochu vzdálili od spodku. I když to předchozí čtyři zápasy nevypadalo, s podzimem jsme spokojení.
Olomouc ve čtvrtek prohrála na Gibraltaru. Jakým byla soupeřem?
Podobný zápas jsme hráli proti Bohemce, která měla za sebou středeční prodloužení v poháru a stejně jsme prohráli. Soustředili jsme se jen sami na sebe a zvládli to.
Doteď jste reprezentoval v mládeži Moldavsko, na podzim jste už hrál za českou dvacítku. Co rozhodlo?
V Česku jsem delší dobu. Je to lepší pro komunikaci, mám to blíže, nemusím nikam cestovat. Spolu s rodiči jsme se tak rozhodli.
Co na to říkali v Moldavsku?
Měl jsem tam možnost hrát za jedenadvacítku, ale vybral jsem si těžší cestu a vůbec toho nelituji. Mám rád výzvy, tohle je jedna z nich.